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Gündem Bu kaçıncı Mahra vakası! Köpekperestlerin savunduğu başıboş köpekler, bir kurban daha aldı! 'Can' dedikleri can alıyor
Gündem

Bu kaçıncı Mahra vakası! Köpekperestlerin savunduğu başıboş köpekler, bir kurban daha aldı! 'Can' dedikleri can alıyor

Sokaklarda adeta 'zombi' gibi avlanan ve köpekperestlerin 'can' dediği başıboş köpekler, 12. sınıf öğrencisi Eren Koşer'e saldırdı. Canını kurtarmak kendisini kovalayan köpeklerden kaçan 18 yaşındaki genç tırın altında kalarak feci bir şekilde can verdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 23:59:00 - 2022-08-08 00:11:12
Bu kaçıncı Mahra vakası! Köpekperestlerin savunduğu başıboş köpekler, bir kurban daha aldı! 'Can' dedikleri can alıyor

 yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda köpekperestler olarak adlandırılan grupların beslediği ancak sorumluluğunu almadığı başıboş köpekler her gün yeni bir yaralama ve ölüm olaylarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. 

Edirne'de geçtiğimiz günlerde meydana gelen feci bir olay yine yürekleri dağladı.

Köpeklerden kaçarken tırın altında kaldı

Köpekperestlerin sokaklarda tutmakta ısrar ettiği ve belediyelerin toplamadığı başıboş köpekler, 12. sınıf öğrencisi Eren Koşer'e saldırdı. Canını kurtarmak kaçan 18 yaşındaki Eren Koşer, feci bir şekilde tırın altında kaldı. 

Hayatının baharındaki genç, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"Kaza değil cinayet"

Ajanslara yansımayan olayı, Başıboş Köpek Sorunu Platformu "Kaza değil cinayet" mesajıyla duyurdu. 

Sosyal medya kullanıcısı vatandaşlar, Mahra Melin Pınar olayına benzer bir şekilde hayatını kaybeden Eren Koşer için hükümete ve belediyelere çağrı bulunarak tepkilerini dile getirdi. Vatandaşlar, başıboş köpek sorununa yönelik çözüm istedi.

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