Bu kaçıncı halt edişin Ömer Faruk Eminağaoğlu? İstanbul Sözleşmesi'ni isteyen azılı İslam karşıtının sicili kabarık

İslam karşıtı politikalar ile büyük düşmanlık gösteren YARSAV eski Başkanı, avukat Ömer Faruk Eminağaoğlu, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararının ardından yine kafasını çıkardı.

Türkçe ezan ve Türkçe ibadet yapılması konusunda skandal çıkışları bulunan, ortaöğretim ve beşinci sınıfta başörtüsü serbestisini getiren düzenlemenin iptali için Danıştay'a dava açan, kamuda çalışanlara cuma namazı iznini getiren düzenlemeye karşı çıkan azılı İslam karşıtı Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin iptal edilmesi sonrası yaptığı hamleyle yine şaşırtmadı.

Ömer Faruk Eminağaoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin feshedilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için dava çağrısı yaptı.

Eminağaoğlu, İslam ve Türkiye adına yapılan yararları işlere karşı çıkmasıyla ve gerçekleştirdiği provokasyonlarla biliniyor.

İslam karşıtı ismin çağrısı, İstanbul Sözleşmesi'ne destek veren Cumhuriyet gazetesinde yer buldu.