Bu kaçıncı alçaklık! Yine Almanya yine aynı iğrençlik
Hannover Merkez Camii’ne kimliği belirsiz kişi veya kişilerce molotofkokteylli saldırı düzenlendi.
Saldırıya ilişkin bilgileri İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı Genel Başkanı Kemal Ergün paylaştı.
Saldırıda, caminin alt katındaki restoranın camları kırıldı, dışarıdaki oturma grupları yandı.
Ergün, "Bir mabede yapılan bu saldırıyı en sert biçimde kınıyoruz" dedi.
Saldırının bir an önce aydınlatılması ve suçluların hukuk önünde hesap vermesi için olayın takipçisi olacaklarını ifade etti.
Almanya'da 2022'de 35 saldırıda camiler doğrudan hedef alındı.
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Son olarak 9 Mayıs'ta DİTİB Dresden Fatih Camii'ne saldırı düzenlenmiş, kutsal kitapların bulunduğu bölüm ateşe verilmişti.