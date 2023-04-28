Bu itiraf Akşener'i bitirir! İşte şimdi hapı yuttu

Meral Akşener’in ikide birde inkâr ettiği derin ortaklığın, Kandil’deki teröristlerin elebaşlarından Sabri Ok'un “PKK ile İYİ Parti aynı yerde!” itirafıyla belgelendiğini belirten Yeni Şafak gazetesi yazarı Tamer Korkmaz, "İYİ’den İYİ’ye deşifre oldular" dedi.

Korkmaz, yazısında şunları kaydetti:

"Kandil’deki teröristlerin elebaşlarından Sabri Ok “PKK ile İYİ Parti aynı yerde!” diyerek kirli ittifakı itiraf etti.

-İYİ (Rol Yapan) Parti’nin Başı Meral Hanım, neredesin haney?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

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Meral Akşener’in ikide birde “inkâr ettiği” bu derin ortaklık…

İP’in “milliyetçiliğinin” göstermelik olduğunun en taze örneğidir.

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İYİ’den İYİ’ye deşifre oldular!

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Parti tabanı, seçmeni Kandillilerden gelen bu itirafa sessiz mi kalacaktır?

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Bir ay önce İP’ten istifa eden Yavuz Ağıralioğlu’nun...

“Partisinden kopma nedenlerini” isabetle izah ederken, ne denli haklı olduğu…

Bir ay sonra, pek çarpıcı bir biçimde ortaya çıktı.

GİDİŞLERİ “İYİ” DEĞİL

Meral Hanım’ın Partisi, seçime sayılı günler kala erimeye devam ediyor.

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Meral Akşener’in Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Aytun Çıray…

Partisinin Yüzde 7’lik barajın altında kalabileceğini söylerken alarm zillerini çaldı.

-Parti yönetiminden tepki gördü!

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İP’teki bu bariz erimenin belli birkaç nedeni var ve bunların başında, HDPKK ile “aynı yerde” olmak geliyor!

DAĞDAN İNDİRİLEN ADAY

“Yeşil Sol” maskesi takan Terör Partisi’nin Kocaeli’nden milletvekili adayı gösterdiği PKK’lı Ayten Dönmez İstanbul’daki operasyonda tutuklandı.

Dönmez’in PKK kamplarındaki bazı görüntüleri ortaya çıktı!

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PKK, dağdan indirdiğini HDP’ye vekil adayı yapıyor; Cumhurbaşkanlığı için de Kılıçdaroğlu’nun adaylığını hararetle destekliyor.

ŞAŞIRMADIK

CHP’deki HDPKK’lı Mister Sezgin Tanrıkulu, anında Ayten Dönmez’e kol kanat gerdi!

“Gölge CIA” diye bilinen Stratfor’un TR-705 plakalı elemanı Mr. Tanrıkulu bunu hep yapıyor.

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Bu şahıs, Bill Clinton’un 1999’daki Türkiye ziyaretinden bu tarafa “derin görevlidir!”

DÜNDEN BUGÜNE

İzmit-Kocaeli doğumlu (1956) Meral Akşener…

Siyasete 1994’deki yerel seçimlerde Kocaeli’den DYP İzmit BŞB Adayı olarak girmişti.

Meral Hanım, PKK ele başılarından Sabri Arrow’un tabiriyle “aynı yerde” bulunduğu HDPKK’nın…

Kocaeli’nden aday gösterdiği işbu teröristin dağdan ihanet pozları içeren Fotoğraf Albümü’ne göz gezdirirken…

-Acaba, ne diyecek; ne çayı içecek?

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Kendisine “Sayın Genel Başkanım, muhakkak papatya çayı için, İYİ gelir!” diyen bir partili çıkar, elbette!

ROL KESENLER’DE İNECEK VAR

Akşener, en başından beri “siyasi bir aktris!”

Temmuz 2001’de “Ülkücüydüm, demokrat oldum!” demişti.

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Sadece “ülkücülüğü” değil…

“Demokratlığı” da rol gereğidir, sahtedir!

Meral Hanım’ın ve de Kandillilerin Cumhurbaşkanı Adayı olarak peşinden gittikleri Kılıçdarson da rol kesmeyi pek seviyor.

“Ben de ülkücüyüm” diye kuyruklu yalan sallamak, Mister Kemal’in günlük sporu haline geldi!

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Kan-dilli PKK’ya tek kelime etmiyor, edemiyor…

Seçildiği takdirde, terör örgütüne yönelik sınır ötesi askeri harekâtlara son vermeyi vaat ediyor…

Meydanlarda ise bol keseden rol keserken- riyakârlığın şahikasına çıkıp “Bozkurt Selamı” veriyor!"