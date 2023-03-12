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Spor Bu işte bir iş var galiba! Neler oluyor Beşiktaş'ta? Duyunca çok şaşıracaksınız...
Spor

Bu işte bir iş var galiba! Neler oluyor Beşiktaş'ta? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Süepr Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte ağrılar hissettiği öğrenilen Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-03-12 16:00:00 -
Bu işte bir iş var galiba! Neler oluyor Beşiktaş'ta? Duyunca çok şaşıracaksınız...

Süepr Lig'in 25. haftasında deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan Beşiktaş'a yıldız isimden kötü haber geldi. Siyah-Beyazlı ekipte ağrılar hissettiği öğrenilen Rachid Ghezzal, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı. 

Süper Lig'in 25. haftasında heyecan devam ediyor. Haftanın kapanış mücadelesinde Başakşehir sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın oynanmasına kısa bir süre kala Beşiktaş'a kötü haber geldi.

Siyah-beyazlı ekipte ağrıları bulunduğu öğrenilen yıldız futbolcu Rachid Ghezzal, Şenol Güneş'in kulüp doktorlarıyla yaptığı görüşme sonrası, Başakşehir maçının kadrosundan çıkarıldı.

ANTALYASPOR MAÇINDA SAKATLANMIŞTI

Cezayirli yıldız, Antalyaspor karşılaşmasında da ısınmaya çıkmış ardından sakatlanarak mücadelede forma giyememişti.

 
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