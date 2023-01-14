Pankartta yer alan 'kukla' detayı dikkatlerden kaçmadı. Pankarta sevinç gösterisi yapılırken gazeteci Hulki Cevizoğlu, "Kime kukla demokrat diyorlar?" diye sordu. Pankartlı gönderme Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Seçilecek aday 6'lı masayı da götürmesi lazım" sözlerini akıllara getirdi. Kılıçdaroğlu, seçilecek cumhurbaşkanı adayının "kukla siyaseti" için de kullanılacağını net bir şekilde ifade etmişti. Şimdi akıllara “Acaba bu işin arkasında İmamoğlu mu var?” sorusu gelmeye başladı.

Denizli'ye ziyarette bulunan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partililerle bir araya geldi. Kılıçdaroğlu salona giriş yaptığı esnada "The Godfather" filminin müziği çalındı. Sahnede de "The Democratic Father" (Demokratik Baba) pankartı açıldı.

PANKARTTAKİ 'KUKLA' ÇİZİMİ

Üç Oscarlı 1972 yapımı Baba (The Godfather) filminin afişine benzetilen dev pankartta, Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı orijinal film afişinde Marlon Brando gibi yer aldı.

Ancak pankartta yer alan bir detay dikkat çekti. Pankartın sağ üst köşesinde bir 'kukla' çizimi yer aldı.

Sahnede çalan müzik ve pankarta programa katılanlar sevinç gösterisiyle karşılık verdi.

HULKİ CEVİZOĞLU: KİME "KUKLA DEMOKRAT" DİYORLAR?'

Gazeteci Hulki Cevizoğlu, pankarta ve yapılan sevinç gösterisine olay bir yorum yaptı. Cevizoğlu, sosyal medya hesabından paylaştığı yorumda şu ifadeleri kullandı:

"Denizli'de gençlerin Kılıçdaroğlu'nu 'Demokratik Baba' yazan bu pankartla karşılamasına çok sevinmişler! Peki pankartın sağ üst köşesindeki kocaman çizimle kime kukla demokrat diyorlar?"