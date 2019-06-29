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Bu insanların ne yaptığını öğrenince şaşıracaksınız

Türkiye’nin en önemli deve yetiştirme merkezi haline gelen Aydın’da pehlivan develer yağlanma sezonuna girdi.

29 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
Bu insanların ne yaptığını öğrenince şaşıracaksınız

Türkiye’nin en önemli deve yetiştirme merkezi haline gelen Aydın’da pehlivan develer yağlanma sezonuna girdi. Yazın Aydın sıcağından olumsuz etkilenmemesi için katranlı zeytinyağı ile yağlanan pehlivan develerin keyfi yerine geldi.


Ülkenin en sıcak illeri arasında yer alan Aydın’da deveciler pehlivan develerin rahatı için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyor. Bahar sezonu boyunca özel olarak beslenen develer, havaların ısınması ilezeytinyağı, katran ve kantaron yağının kaynatılması ile yapılan özel bir karışım ile yağlanıyor. Asıl vatanları çöller olmasına rağmen develerin aşırı nemli Aydın havasından olumsuz etkilendiği için bu işlemin yıllardır yapıldığını belirten deveciler yağlanan develerin daha keyifli bir yaz sezonu geçirdiğini belirttiler.


“Deve bebek gibi bakım ister”


Aydın’ın Bozdoğan ilçesinde Çılgın Sefa Deve Çiftliği’nde bulunan develer için yağlama etkinliği düzenlendi. Develerin yazın tüylerini dökmesi ile artan haşereden daha çok rahatsız olduğunu belirten Savran Bayram Ali Şentürk, “Çöllerin ve arenaların kıralı develer aslında çok narin hayvanlardır. Bebek gibi bakım ister. Bu nedenle yazın sinek, parazit ve haşerelerin develerden uzak durması için develer zeytinyağı, katran ve kantaronlu yağ kaynatılıp özel bir kıvama getirilerek yağlanır. Bu işlem ciddi bir maliyet olsa da develerin rahatı için önemlidir. Yağlama işlemi yapıldıktan sonra yaz boyunca deveye sinek bile konmaz. Stresten uzak bir yaz dönemi geçiren develer de kışın arenalarda daha güzel güreşir” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 10:11
  1. doğa

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