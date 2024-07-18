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Gündem Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı
Gündem

Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Yeniakit Publisher
2024-07-18 21:48:00 - 2024-07-18 22:49:10
Bu illerde yaşayanlar dikkat! Meteorolojiden kritik uyarı

Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Samsun başta olmak üzere 7 ilde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-8 derece üzerine çıkacağını açıkladı.

Samsun, Sinop, Ordu, Kastamonu, Çorum, Amasya ve Tokat illeri için sıcak hava uyarısı yapıldı.

Samsun Valiliği'nden yapılan açıklamada, Samsun genelinde yüksek hava sıcaklıklarının etkili olmaya devam edeceği belirtildi. Uyarıda, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre 18-22 Temmuz tarihleri arasında hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde artacağı belirtildi.

4-8 derece yüksekte seyredecek!

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda ise, "Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklılarının artmaya devam edeceği, bölgemizin iç kesimlerinde mevsim normallerinin 1 ile 3 derece üzerinde, kıyı kesimlerde ise 4 ile 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Yüksek seyreden hava sıcaklıkları nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılarımız ve çocuklarımız başta olmak üzere vatandaşlarımızın günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir" denildi.

Uyarıda ayrıca Samsun'un yanı sıra aynı tarihlerde hava sıcaklıklarının Sinop'ta 30-33, Ordu'da 30-32, Kastamonu'da 31-35, Çorum'da 32-36, Amasya'da 35-38 ve Tokat'ta 32-36 derece arasında seyredeceğine dikkat çekildi.
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