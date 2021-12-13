Bu illerde yaşayanlar dikkat! Kuvvetli yağış geliyor
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illeri için bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetli yağış uyarısında bulundu.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saatlerinden itibaren Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli yağış tahmin ediliyor.
Yağışa karşı ani sel, su baskını ve yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımdaki aksamalara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.