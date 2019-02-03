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Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir masaj salonunda çalışan R.G., zorla girdiği evde yalnız yaşayan T.İ. adlı kadına bıçak zoruyla tecavüze kalkıştı. Boğuşmada elinden yaralanan T.İ.'nin yardım çığlıkları üzerine yarı çıplak halde kaçan R.G., saklandığı dağlık arazide yakalandı.

03 Şubat 2019 Pazar 01:11
Bu ilk değilmiş! Tecavüze kalkıştı, yarı çıplak olarak dağda yakalandı!

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir masaj salonunda çalışan R.G. (33), yalnız yaşayan T.İ. (30) adlı kadının evine gelerek kapıyı çaldı. Kapının açılmasıyla birlikte zorla eve giren R.G., boğazına bıçak dayadığı T.İ.'yi yere yatırarak tecavüze kalkıştı. Evin salon kısmındaki boğuşma sırasında sol el parmakları kesilen T.İ., çığlık atarak yardım istedi. Bu sırada giysilerinin üst kısmını çıkaran R.G., çığlıklar üzerine paniğe kapılarak pencereden atlayıp kaçtı.

Polisi arayarak yardım isteyen T.İ. ise, şüphelinin yarı çıplak halde Keloğlu Boğazı mevkiindeki ormanlık alana kaçtığını söyledi.

Kısa sürede bölgeye giderek arama yapan polis ekipleri R.G.'yi, kaya mezarlarının bulunduğu alanda, çalılar arasındaki çukurda yakaladı.

Cinsel saldırı ve uyuşturucu suçlarından sabıkalı

R.G.'nin, Fethiye Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünde 1.00 promil alkollü olduğu belirlendi. Fethiye Asayiş Büro Amirliği'ne getirilerek sorguya alınan R.G.'nin, cinsel saldırı ve uyuşturucu kullanmak suçlarından sabıkalı olduğu öğrenildi. Fethiye Devlet Hastanesi'nde ayakta tedavi edilen T.İ. de ifadesi alınmak üzere emniyete getirildi. T.İ. ve R.G.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Haber Tarihi: 03 Şubat 2019 Pazar 01:11
  1. Muğla
  2. Keloğlu Boğazı mevkii
  3. polis ekipleri
  4. tecavüzcü

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