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Gündem Bu ilk değil! ABD'den skandal Türkiye paylaşımı
Gündem

Bu ilk değil! ABD'den skandal Türkiye paylaşımı

Teröristlerin hamisi olan ABD, Türkiye'ye olan düşmanlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Türkiye'ye küstah bir göndermede bulunan ABD donanması İstanbul Boğazı'ndan geçişini "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notuyla paylaştı.

Yeniakit Publisher
2021-02-02 12:29:00 -
Bu ilk değil! ABD'den skandal Türkiye paylaşımı

ABD Deniz Kuvvetleri, sosyal medya platformları Twitter ve Instagram hesapları üzerinden fırkateynin Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nün altından geçtiği sırada çekilen fotoğraflarını paylaştı.

"Kırmızı ışıkta durmayız" mesajı

Provokatif fotoğraf, "Biz kırmızı ışıkta durmayız" notuyla servis edildi. Paylaşımda "Daima Hazır" etiketi de kullanıldı.

Bu ilk vaka değil

2018 yılında Amerikan donanma güçleri, Twitter'daki duyurusunda Carney gemisinin İstanbul Boğazı'ndan geçişini ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü gösteren bir fotoğraf kullandı. Amerikan donanması, bu fotoğrafı Avrupa'daki güçlerinin Twitter sayfasının banner görseli de yaptı.

Fotoğrafta savaş gemisinin burnunda bir silahın başında dürbünle 3. Köprü Yavuz Sultan Selim'e doğru bakan bir Amerikan askeri de görülüyor.

Küstah paylaşım halen akıllarda

2016 yılında ABD Donanması'nın 241. yıl dönümü için resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda Türk bayrağı detayı dikkat çekmişti. Tought, Bold, Ready "dayanıklı, cesur, hazır" şeklinde yapılan paylaşımda Türk bayrağına karşı adeta savaş açtığı mesajı verilmişti.

Paylaşımda kullanılan görselin, Berberi Savaşı'nın temsili tablosu olduğu belirtildi. Amerikalılar, bu savaşa kadar Osmanlı İmparatorluğu'na oldukça yüklü miktarda vergi ödüyordu.

İşte ABD Donanması'nın o mesajı:

"Topunuz gelin ulan"

ABD Donanması'nın skandal paylaşımına sosyal medya kullanıcıları sert tepki göstermişti. İşte o tweetlerden bazıları;

- Buyursunlar bizim için savaş düğündür

- Oradaki Türk bayrağının sapını John Bass'a hediye edeceğiz

- Atalarımız sağolsun. kime değdiyse hoplatmış. Kuyruk acısı hepsinde.

- Hep düşünürüm bu alçakların sonu nasıl gelecek diye... İnşallah bizim elimizden gelir, bu kutlu vazifeyi bize nasip eder Rabbim.

- Varsa şekliniz Anadolu'ya bekleriz

- Topunuz gelin ulan

 

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Yorumlar

hizipsavar

dönerken arkadaşları karadeniz girişinde 3 gün bekletin. bizde onlara istersek sarı ışıkta bile durdururuz diyelim.
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abdrhman

orta doğudaki , olayların baş çıbanı yahudistan yönetimindeki abd ve (abd eşittir yahudi) pisrael yahudilerdir. gerek daeş pkk, fetöş vesaire terör örgütleri bunların besledikleri , tc nin vede orta doğunun başına bela ettikleri ısraelin B.O.projesinin gerçekleşmesine çalışan p....leridir.yönetimi türk isimli ahudilerde olan hıristiyanların partisi chpkk da yahudiler tarafından atatürk zamanında tc nin içine sokulmuş truva atıdır.içimizdeki vatan haini zengin yahudileri çok sıkı denetleyin.
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