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Gündem Bu ilçede yaşananlar fıkra gibi: Tek yer altı yaya geçidi var, onu da su basıyor
Gündem

Bu ilçede yaşananlar fıkra gibi: Tek yer altı yaya geçidi var, onu da su basıyor

Yeniakit Publisher
2024-02-29 17:03:00 -
Bu ilçede yaşananlar fıkra gibi: Tek yer altı yaya geçidi var, onu da su basıyor

Tek yer altı yaya geçidinde her yağışta yaşanan su baskınlarına çözüm bulunamadı.

 

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yaya alt geçidini su bastı. Alt geçit yaya geçişine kapatıldı.
Muratlı’nın tek yer altı yaya geçidinde her yağışta yaşanan su baskınlarına çözüm bulunamadı. Son olarak yine su basan alt geçit, güvenlik açısından yaya geçişine kapatıldı. Vatandaşlar ise duruma tepki gösterdi.
Her yağışta oluşan yağmur birikintisinden dolayı yaşanan akıntılardan, alt geçitte yürümekte zorluk çektiğini belirten vatandaşlar; soruna çözüm bulunmasını istedi.

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