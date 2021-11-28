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Sağlık Bu ilaçları bilinçsiz kullanmak mide kanamasına neden oluyor
Sağlık

Bu ilaçları bilinçsiz kullanmak mide kanamasına neden oluyor

Gastroenteroloji Bölümü'nden Prof. Dr. Vedat Göral, mide kanamasına yol açan etkenlere değinerek önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-11-28 12:59:00 - 2021-11-28 13:00:44
Bu ilaçları bilinçsiz kullanmak mide kanamasına neden oluyor

Prof. Dr. Göral, “Mide kanaması; genelde mide ve oniki parmak bağırsak ülseri, mide kanseri veya ağır gastritlerde, bazen de karaciğer sirozunda olur. Mide kanamasını tetikleyen faktörler; stres, kuvvetli ağrı kesici ilaçlar, acılı ve baharatlı gıdalar ile uzun süreli açlıktır. Özellikle rastgele alınan kuvvetli ağrı kesiciler veya kas gevşeticileri, mide ve bağırsakta kanamaya neden olabilir. Mide hastalığı olsun veya olmasın, mide kanamasının en yaygın belirtileri; yorgunluk, baş dönmesi, kansızlık, mide yanması, dışkıda siyahlaşma, bayılma ve şoktur.

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