Bu ikisi bir araya gelince inanılmaz yağ yakıyor

Yağ yakımını kolaylaştıran kahve tarifini sizler için araştırdık. Tüketebileceğiniz yağ yaktıran kahve ile kısa zamanda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz...

Malzemeler

1 su bardağı süt

1 tane çubuk tarçın

1 tatlı kaşığı klasik ya da gold kahve

Yapılışı

İçerisine ekleyeceğiniz sütü bir gece öncesinden hazırlayarak, ertesi gün çubuk tarçın ile beraber kısık ateşte kaynatın. Buradaki asıl amaç tarçın özlerinin kendisini hepten süte bırakmasıdır. Bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve sütteki tarçını sabaha kadar bekletin.

Kahveyi de, önceden yaptığınız tarçınlı sütü yeniden ısıtıp bir tatlı kaşığı kahve koyup karıştırarak yapın.

Tüketim koşulları

Hazırladığınız yağ yakıcı kahveyi tüketmek için en ideal vakit akşamüstü 4 ya da 5 civarıdır. Kahve tükettikten sonra 2 büyük bardak su için. En az 1 hafta uygulayın.

Önemli not: Kahveyi yaparken kesinlikle 2'si bir arada yada 3'ü bir arada kullanmayın.