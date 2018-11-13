Bu ikisi bir araya gelince inanılmaz yağ yakıyor
Fazlalık yağlardan kurtulmak için yapabileceğiniz özel bir tarif ile yağlarınızdan kurtulabilirsiniz. İşte yağ yaktıran müthiş kahvenin tarifi...13 Kasım 2018 Salı 23:53
Yağ yakımını kolaylaştıran kahve tarifini sizler için araştırdık. Tüketebileceğiniz yağ yaktıran kahve ile kısa zamanda isteklerinizi gerçekleştirebilirsiniz...
Malzemeler
1 su bardağı süt
1 tane çubuk tarçın
1 tatlı kaşığı klasik ya da gold kahve
Yapılışı
İçerisine ekleyeceğiniz sütü bir gece öncesinden hazırlayarak, ertesi gün çubuk tarçın ile beraber kısık ateşte kaynatın. Buradaki asıl amaç tarçın özlerinin kendisini hepten süte bırakmasıdır. Bir taşım kaynattıktan sonra ocağın altını kapatın ve sütteki tarçını sabaha kadar bekletin.
Kahveyi de, önceden yaptığınız tarçınlı sütü yeniden ısıtıp bir tatlı kaşığı kahve koyup karıştırarak yapın.
Tüketim koşulları
Hazırladığınız yağ yakıcı kahveyi tüketmek için en ideal vakit akşamüstü 4 ya da 5 civarıdır. Kahve tükettikten sonra 2 büyük bardak su için. En az 1 hafta uygulayın.
Önemli not: Kahveyi yaparken kesinlikle 2'si bir arada yada 3'ü bir arada kullanmayın.
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