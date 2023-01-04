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Gündem Bu ifadeyi ilk kez kullandı Erdoğan’dan erken seçim sorusuna cevap
Gündem

Bu ifadeyi ilk kez kullandı Erdoğan’dan erken seçim sorusuna cevap

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milyonlarca kişinin merakla beklediği erken seçim sorusuna yanıt verdi. AK Parti Grup Toplantısı sonra muhabirlerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-04 14:37:00 -

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muhabirlerin seçimler erkene alınacak mı? sorusuna Başkan Erdoğan, “Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim takvimi öne çekilecek mi sorusuna " Kamuoyunda ne konuşulursa hepsi gündemimize girer." açıklamasını yaptı.

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