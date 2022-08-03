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Spor Bu iddiaya kargalar bile güler! 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi…
Spor

Bu iddiaya kargalar bile güler! 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi…

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'nın Beşiktaş'a yeniden döneceği iddialarını yalanladı.

Yeniakit Publisher
2022-08-03 22:53:00 - 2022-08-03 22:53:59
Bu iddiaya kargalar bile güler! 37 yaşındaki oyuncuyla ilgili flaş açıklama geldi…

 

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa'nın Beşiktaş'a yeniden döneceği iddialarını yalanladı.

Trabzonspor sonrası Fenerbahçe'ye imza atan ve beklentilerin uzağında kalan Jose Sosa sözleşmesinin bitişi ile birlikte sarı-lacivertli ekiple yollarını ayırdı.

Adı transferde Beşiktaş'la anılan tecrübeli orta saha oyuncusunun 2014-2016 arasında forma giydiği siyah-beyazlılara geri döneceği iddia edilmişti.

Konuyla ilgili Beşiktaş tarafından açıklama geldi.

A Spor'a göre, Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, Jose Sosa iddialarını yalanladı. Kazancı, Beşiktaş'ın Sosa'ya dair bir ilgisi bulunmadığını açıkladı.

SÜPER LİG EKİPLERİ İLGİLENDİ

Jose Sosa ile Süper Lig ekiplerinden Ankaragücü, Karagümrük ve Gaziantep FK ilgilenmişti.

Gaziantep FK ve Ankaragücü bu transferde ilgiden öteye geçmezken Fatih Karagümrük'ün transferde ciddi girişimleri olduğu iddia edilmişti.

37 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe kariyerinde forma şansı bulduğu yetersiz süre ve gece hayatı nedeniyle yaşadığı kondisyon eksikliği sonrası yaşının da verdiği yorgunluk sonrası futbolu bırakma noktasına geldiği gündemde yer almıştı.

Jose Sosa'nın aktif futbol kariyerine son vermeyi düşünmediği gelen bilgiler arasında.

37 yaşındaki oyuncunun ülkesinin takımlarından Estudiantes'le de görüştüğü ifade edildi.
Sosa'nın önümüzdeki günlerde kariyerine nerede devam edeceğine dair karar vermesi bekleniyor.


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