Bu iddia tam bir deli saçması! Erdoğan, Özgür Özel'e güya bakın ne demiş

Mustafa Kartoğlu, Tayyip Erdoğan'ın, Özgür Özel'e "Gel anayasayı değiştirelim, parlamenter sisteme geçelim, seçime gidelim, sen başbakan ol, ben cumhurbaşkanı, AK Parti-CHP koalisyonuyla abi kardeş memleketi yönetelim!" dediği yönündeki deli saçması iddiayı değerlendirdi. Kartoğlu, Akşam gazetesindeki yazısında şunları kaydetti:

"Siyaset biraz da 'laf ebeliği' sanatıdır ya.

Aynı zamanda 'laf ebelerine' de malzeme üretir.

'Siyasi mizah' deriz buna...

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Mizahi dokundurmalar öyle eleştiri sınırlarında da kalmaz çoğu zaman.

Mahkemede biter...

En çok 'siyasetçilerin düzeyi' konu edilir.

En meşhurları, 'eğitimsizlik'ten girilen, 'dünya görmemişlik'ten çıkılan eleştirilerdir.

Meşhurlukta ikinci sırayı da "Profesörlerden siyasetçi olmaz!" özdeyişi (!) alır...

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Dedim ya, siyasi mizah...

Tutarlılık beklemeyin...

Mutlak doğruluk da...

Siyasetin hangi kanadına veya kime baktığınıza göre değişir.

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Fakat bazen öyle şeyler söyler ki siyasetçiler, her iki 'mizah'a da hak veresiniz gelir.

Tabii siyasetin hangi kanadına veya kime baktığınıza göre değişir.

Geçen aylarda AKŞAM Ankara Haber Müdürü Lütfü Kaplan anlatmıştı, eğlenerek.

Dün adının önünde siyasi parti genel başkanı yazan biri üzerine atlamış, bir de 'kendi bilgisi' olarak paylaşmış, yorumlamış da!

Erdoğan, Özgür Özel'e diyesiymiş ki, "Gel anayasayı değiştirelim, parlamenter sisteme geçelim, seçime gidelim, sen başbakan ol, ben cumhurbaşkanı, AK Parti-CHP koalisyonuyla abi kardeş memleketi yönetelim!"

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Adamın adını vermiyorum, zaten muhtemelen "saçmalığa bayılan da çok, adım konuşulsun" diye uyanıklık yapmış kendince...

Ama Haziran 2015 seçimlerinden sonra AK Parti ile CHP arasında 'olası hükümet' görüşmeleri sürerken, CHP'nin o günkü kadrolarının büyük bir heyecanla 'ikinci parti olarak iktidarı ele alma' bakanlıklardan genel müdürlüklere, başkanlıklardan güvenlik görevlilerine kadar makam paylaştıklarını hatırlamadım da değil!

O kadroların bir kısmı bugün yine görevde!

Eleman yalnız olmayabilir!..

Siyasetin ve siyasetçinin düzeyinin mizah konusu olması boşuna değil..."