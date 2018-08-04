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Bu içecekler yağ yakımını kolaylaştırıyor!

Sıcak günlerde hem serinlemek hem de yağlarınızı yakarak kilo vermek isterseniz sizde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:51
Bu içecekler yağ yakımını kolaylaştırıyor!

YEŞİL ÇAYLI LİMONATA

MALZEMELER:

2 bardak yeşil çay

1 limon kabuğu rendesi

2 limon suyu

Tarçın çubuğu

Taze nane yaprakları

YAPILIŞI:

Yeşil çayı hazırladıktan sonra limon kabuğu rendesi ve tarçın çubukları ile beraber demleyin. Demlenen karışımı limon suyu ile karıştırın ve taze nane yapraklarıyla servis edin.

HİNDİSTAN CEVİZLİ KAHVE

MALZEMELER:

1 su bardağı sade kahve

1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı

Süt

YAPILIŞI:

Hazırladığınız soğuk kahvenin içine süt ve hindistan cevizi yağı koyarak karıştırın ve servis edin.

YEŞİL DETOKS ÇAYI

MALZEMELER:

2 dilim ananas

2 küçük salatalık

½ demet maydanoz

1 fındık büyüklüğünde zencefil

1 limonun suyu

Maden suyu

YAPILIŞI:

Ananas, salatalık, maydanoz ve zencefili blenderdan geçirdikten sonra üstlerine limon suyu ve maden suyunu ilave edin. İçin buz küpleri atarak servis edin.

Afiyet olsun...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:51
  1. sağlık
  2. kilo vermek
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