Bu içecekler yağ yakımını kolaylaştırıyor!
Sıcak günlerde hem serinlemek hem de yağlarınızı yakarak kilo vermek isterseniz sizde bu yöntemleri deneyebilirsiniz.04 Ağustos 2018 Cumartesi 11:51
YEŞİL ÇAYLI LİMONATA
MALZEMELER:
2 bardak yeşil çay
1 limon kabuğu rendesi
2 limon suyu
Tarçın çubuğu
Taze nane yaprakları
YAPILIŞI:
Yeşil çayı hazırladıktan sonra limon kabuğu rendesi ve tarçın çubukları ile beraber demleyin. Demlenen karışımı limon suyu ile karıştırın ve taze nane yapraklarıyla servis edin.
HİNDİSTAN CEVİZLİ KAHVE
MALZEMELER:
1 su bardağı sade kahve
1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı
Süt
YAPILIŞI:
Hazırladığınız soğuk kahvenin içine süt ve hindistan cevizi yağı koyarak karıştırın ve servis edin.
YEŞİL DETOKS ÇAYI
MALZEMELER:
2 dilim ananas
2 küçük salatalık
½ demet maydanoz
1 fındık büyüklüğünde zencefil
1 limonun suyu
Maden suyu
YAPILIŞI:
Ananas, salatalık, maydanoz ve zencefili blenderdan geçirdikten sonra üstlerine limon suyu ve maden suyunu ilave edin. İçin buz küpleri atarak servis edin.
Afiyet olsun...
Yasemin.com'dan alınmıştır.
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