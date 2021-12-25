Bu içecek kilo verdiriyor, tiroidinizi düzenliyor
Bu içecek hem kilo verdiriyor hem de tiroidinizi düzenliyor
Kalbi sağlıklı tutmaktan kilo vermeye, böbrek taşlarını önlemeye, kemikleri ve dişleri güçlendirmeye ve soğuk algınlığı ve gripten kurtulmaya yardımcı olan kızılcık suyu, günlük diyetinize dahil ederek kolayca yararlanabileceğiniz çok sayıda faydası bulunur.
Yetersiz bir tiroid, kalp rahatsızlıkları, obezite, eklem ağrısı, kısırlık, vb. Gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.
Bu içecek kilo verdiriyor, tiroidinizi düzenliyor
Malzemeler
- ¾ portakal suyu
- ¼ limon suyu bir çay kaşığı
- 1 bardak kızılcık suyu
- ¼ hindistan cevizi
- bir çay kaşığı tarçın
- 2 bardak su
- kuru zencefil 1 çay kaşığı
Hazırlanışı
Yapmanız gereken ilk şey, suyu kaynatmak. Sonra kızılcık suyu, hindistan cevizi, tarçın ve zencefil ekleyin. Her şeyi iyi birleştir. 20 dakika dinlendirin. Limon ve portakal sularını birleştirebilirsiniz.