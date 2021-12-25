Kalbi sağlıklı tutmaktan kilo vermeye, böbrek taşlarını önlemeye, kemikleri ve dişleri güçlendirmeye ve soğuk algınlığı ve gripten kurtulmaya yardımcı olan kızılcık suyu, günlük diyetinize dahil ederek kolayca yararlanabileceğiniz çok sayıda faydası bulunur.

Yetersiz bir tiroid, kalp rahatsızlıkları, obezite, eklem ağrısı, kısırlık, vb. Gibi çok ciddi sağlık sorunlarına neden olabilir.

Bu içecek kilo verdiriyor, tiroidinizi düzenliyor

Malzemeler

¾ portakal suyu

¼ limon suyu bir çay kaşığı

1 bardak kızılcık suyu

¼ hindistan cevizi

bir çay kaşığı tarçın

2 bardak su

kuru zencefil 1 çay kaşığı

Hazırlanışı

Yapmanız gereken ilk şey, suyu kaynatmak. Sonra kızılcık suyu, hindistan cevizi, tarçın ve zencefil ekleyin. Her şeyi iyi birleştir. 20 dakika dinlendirin. Limon ve portakal sularını birleştirebilirsiniz.