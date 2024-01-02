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Kadın - Aile Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: etkisiz hale getirmek için doğal kür var! Çoğunluk satın aldı, ortadan kalkıyor
Kadın - Aile

Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: etkisiz hale getirmek için doğal kür var! Çoğunluk satın aldı, ortadan kalkıyor

Yeniakit Publisher
2024-01-02 12:48:00 - 2024-01-02 12:51:02
Bu içecek ile beyaz saça elveda deyin: etkisiz hale getirmek için doğal kür var! Çoğunluk satın aldı, ortadan kalkıyor

Piyasada satılan saç bakım ürünleri saçınıza iyilikten çok zarar getirir. İçerdikleri kimyasallar saçınıza çok kısa süreli bir güzellik katarlar ve kesinlikle doğal görünmez. Her ne kadar bu kadarı size şimdilik yetiyor gibi gelse de saçınızda ve cildinizde daha ciddi sorunlar çıkmasına sebep olabileceğinden haberdar olduğunuzu düşünüyoruz.

Bu mucizevi içecek sayesinde, saçlarınız yeniden eski sağlığına kavuşacak ve tüm beyazlarınızdan kurtulacaksınız. Buna ek olarak, görüşünüz iyileşecek ve cilt sağlığınızda da gözle görülebilir iyileşmeler ortaya çıkacak. Saçlarınızı ihmal ederseniz kurur, zayıflar ve kolay kırılır hale gelir. Ama endişelenmeyin çünkü kuru saçlarınızı düzeltecek basit ipuçları var.

Malzemeler:

200 gr keten tohumu yağı
3 diş sarımsak
4 limon
1 kilo bal
Hazırlanışı
Limonları ve sarımsakları güzelce soyun ve temizleyin. Ardından blender a yerleştirin ve güzelce öğütün. Ardından balı ve keten tohumu yağını da ekleyerek bir kez daha öğütün. Hazırladığınız karışımı cam bir kaba alın ve kapağını güzel kapatın. Buzdolabında saklayın.

Her yemekten 30 dakika önce bu mucizevi karışımdan bir yemek kaşığı tüketin ve tüketirken metal yerine tahta kaşık kullanın.

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