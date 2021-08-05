Bu hedef şaşırtma neden? Kemalist gazeteden, "Yangınları PKK çıkarmadı" çıkışı!

Türkiye'de günlerdir devam eden orman yangınlarında, ilk günden itibaren sabotaj ihtimali üzerinde duruldu. Önceki yıllarda da orman yangınlarıyla gündeme gelen terör örgütü PKK'ya bağlı Ateşin Çocukları İnsiyatifi isimli terör grubu, bu yıl yaşanan yangınları da üstlendi. Terör örgütü PKK elebaşlarından Murat Karayılan, "Merminiz yokta çakmağınız var" diyerek orman yangını talimatı vermişti. HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da Bodrum'da yangın çıkaracaklarının sinyalini vermişti.

PKK'yı aklama çabası

Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlayan ve yaklaşık 200 farklı noktada çıkan orman yangınlarının büyük bölümü söndürüldü. An itibariyle 14 noktada yangınların devam ettiği belirtildi. Yangınları PKK üstlenmesine rağmen bazı çevreler, ısrarla terör örgütünden bahsetmeyerek, yangınlara iklim değişikliğinin neden olduğunu vurgulamaya devam ediyor.

Cumhuriyet'te tepki çeken yazı

Kemalist Cumhuriyet'te bugün Yazgülü Aldoğan imzasıyla yayınlanan köşe yazısında da tepki çeken ifadeler yer aldı. Yazının, "PKK balonu!" başlıklı bölümünde, yangınları terör örgütünün çıkarmadığı savunuldu. Her zamanki yalanları tekrarlayan Aldoğan, iklim değişimi nedeniyle yangınların ortaya çıktığını söyledi.

Yazının ilgili bölümü şu şekilde:

"Manavgat’ta başlayan ve güney kıyılarımızı boydan boya alevlere boğan yangınlarda en büyük neden İKLİM KRİZİ! Sadece Türkiye’de değil, bütün dünyada yangınlar var! Ama tam bir 7. kol faaliyeti, gece yarıları PKK’lilerin bidonlarla ormanları dolaştıkları, yangın çıkardıkları dedikoduları dolaşıyor. İnsanlar köylerini korumak için gece silahla nöbet tutuyor! İçişleri Bakanı böyle bir şey olmadığını söylüyor. 8 günde elde sanık üç çocuk var, ikisi 10 yaşında kitap yakmış, biri 18 altı, tutuklandı. HDP’yi kapatmaya fırsat olsun diye böyle bir gri propaganda mı yürüyor? Bir de iç savaş körüklemeyin, ne olur!"