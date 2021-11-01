Bu hastalık paçavraya çevirir diyerek uyardı: Ihlamur ve nane limon çayı tüketin

Pandemi nedeniyle geçen yıl izole koşullarda yaşamamız nezle ve grip sıklığını azaltmıştı. Şu sıralar bu enfeksiyonların artışa geçtiğine dikkat çeken Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Dr. Derya Berk önemli uyarılarda bulundu.

Grip ve nezle vakaları neden artıyor?

COVID-19 pandemisi nedeniyle geçtiğimiz yıl izole koşullar içinde yaşadık. Maske takmak,toplu taşıma aracı kullanmamak, okullar ve sosyal mekânların kapalı olması bizi aslında COVID-19 dışındaki tüm diğer üst solunum yolu enfeksiyonlarından da epeyce korudu. Hatta neredeyse geçtiğimiz yıl geçirilen üst solunum yolu enfeksiyonlarının tümü COVID ile bağlantılıydı. Bu yıl ise normal rutin hayata,yüzyüze çalışma sistemine ve okullara dönülünce, sonbaharla birlikte havalarda soğuyunca, soğuk algınlığı(basitnezle)ve grip enfeksiyonları hızlı birbaşlangıç yaptı.

Nezle; üst solunum yollarında yani burun ve boğazda meydana gelen, virüslerin neden olduğu bir enfeksiyondur. 200’ün üzerinde nezle yapan virüs var, bunlardan en sık görüleni ise rinovirüs. Nezle, dünyanın en hızlı yayılan hastalıklarından biri. Yıl boyunca 6-7 kez nezle ile karşılaşılabiliriz. Özellikle mevsim geçişlerinde, sıcaklık değişim zamanlarında artar. Hapşırma ve öksürme ile havaya yayılan virüsler, kapalı mekânlar, tokalaşma gibi durumlarla yayılır.

Belirtileri neler?

Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, hapşırma, boğazda hafif ağrı, yüz ve kulaklarda dolgunluk hissi, baş ağrısı, iştahsızlık gibi belirtilerle ortaya çıkar. Kimi zaman kuru öksürük, boğazda gıcık hissi de eklenir.

Bol sıvı tüketmek gerek

Nezle, basit ağrı kesiciler, serum fizyolojik damlalar ve burun açıcılarla 5-7gün içerisinde iyileşir. Bu süreçte bol sıvı tüketmek,örneğin ıhlamur,nane-limon çayı yada C vitamini kaynağı olan portakal suyu içmek iyi gelir. Ayrıca tavuk ve et suyu çorbaları tüketmek, ilk bir-iki gün istirahat etmek hastalığı hafifletir.

Grip paçavraya çevirir nezle ise...

Grip; nezle ile karşılaştırıldığında daha ağır seyreden bir tablo yaratır. Ateş ve halsizlik ön plandadır. Boğaz ağrısı, kas ağrıları, yorgunluk ve “vücudum dökülüyor” hissi yoğun yaşanır. Bu nedenle “paçavra hastalığı ”olarak da bilinir. Burun akıntısı ve burun tıkanıklığı, baş ağrısı, terleme, üşüme hissi, kuru ve inatçı öksürük olur. Yoğun öksürüğe bağlı özellikle çocuklarda kusma görülür.

Uzun süre tedavi edilmeyen grip zatürre, bronşit, sinüzit gibi hastalıklarla sonuçlanabilir. Nezle yani basit soğuk algınlığında ise daha hafif belirtiler görülür. Genellikle yatağa düşürmez, yalnızca hapşırma ile burun akıntısı olur. Kas ağrıları çoğu zaman olmaz ve hastalık hafif seyreder.