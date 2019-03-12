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Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr.

12 Mart 2019 Salı 13:12
Bu hastalık erkeklerin korkulu rüyası

Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, çeşitli sebeplerden dolayı erkeklerde meme büyümesi olarak bilinen jinekomastinin sıkça görülen bir problem olduğunu belirtti.


Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran konu ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Jinekomasti, erkeklerde göğüs dokusunun normalden büyük olmasını tarifler. Jinekomastinin günümüzde birçok nedeni olsa da, hastaların büyük çoğunluğunda altta yatan bir neden bulunamaz. Diyetve egzersizle çözüm çoğu zaman sağlanmayan jinekomasti tedavisinde, ameliyat kesin çözüm olarak görülmektedir. Amerika Plastik Cerrahlar Derneği’ne (ASPS) göre jinekomasti, tüm erkek göğüs bozukluklarının %65’ini oluşturmaktadır. Ciddi tıbbi bir problem olarak görülmese de jinekomasti psikolojik olarak zor bir durum olabilir. Şanslıyız ki cerrahi teknolojideki ilerlemeler erkeklerin estetik görünümünlerinin kontrolünü geri kazanmalarına ve büyümüş göğüslerin ameliyatla düzeltilebilmesine olanak vermiştir” diye konuştu.


Başarılı bir erkek göğüs küçültme ameliyatının bir dizi fiziksel ve duygusal yarar sağladığını, bunlar arasında: daha sıkı, daha düz ve daha şekilli bir göğüs, kendine güvenin ve verdiği değerin artması olduğunu dile getiren Plastik,Rekonstrüktifve Estetik Cerrah Doç Dr. Karaca Başaran, açıklamasını şöyle sürdürdü; “Cerrahi sonuçlar, jinekomasti benzeri bir etki yaratabilen belirgin kilo alımı haricinde, kalıcıdır. Büyük göğse sahip tüm yaşlardaki erkekler, göğüs gelişimleri stabil hale gelmişse ve prosedürden beklentileri gerçekçi ise, jinekomasti cerrahisini düşünebilir. Bir jinekomasti adayı fiziksel ve duygusal olarak sağlıklı olmalıdır. Aşırı kilolu hastalarda kilo vermenin, ameliyata faydası belirgindir. En başarılı sonuçlar, esnek ve sıkı derisi olan hastalarda alınmaktadır. İyileşme süresi kabaca 1 haftadır. Ameliyat sonrası hastaların, 4 hafta kadar özel bir jinekomasti korsesi takması önerilmektedir. Fiziki ve ruhsal birçok pozitif etkisi olan jinekomasti ameliyatları ortalama 1 saat kadar sürmekte ve ameliyat sonucu ertesi gün görülebilmektedir.”

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Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 13:12
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