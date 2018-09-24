Bu hastalık bilgisayar başında çalışanlarda daha sık görülüyor

Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak günlük hayatımıza giren elektronik cihazlarla birlikte hastalıklar da değişmeye ve artmaya başladı. Teknoloji hayatımızı, zaman planlamasını kolaylaştırdığı ve iletişimi hızlandırdığı kadar ruhsal ve fiziksel hastalıklara da yol açıyor.

Op. Dr. Harun Kütahya da iş ve günlük yaşamımızda sık sık kullandığımız klavye ve mouseun neden olduğu hastalıklara vurgu yaptı.

Karpal tünel sendromun yaklaşık 100 kişiden birinde görüldüğünü ifade eden Harun Kütahya, karpal tünel sendromun kadınlarda erkeklere göre daha fazla görüldüğünü hatırlattı ve bu sendrom hakkında bilgiler verdi.

Klavye ve mouse’u sık kullanan kişilerde görülebilen ve tedavi edilmezse günlük hayatı oldukça kısıtlayan ‘karpal tünel’ …

Karpal tünel el bileğinin iç yüzünden avuç içine doğru uzanan bir kanalda ve içinde Median sinir adını verdiğimiz sinir geçmektedir. Median sinir başparmak, işaret, orta ve yüzük parmağının yarısının ve avuç içinin hissini sağlamaktadır. Sinir üzerine uygulanan basılar nedeniyle sinir sıkışarak Karpal tünel sendromunu ortaya çıkmaktadır. Sinir sıkışması sonrasında ağrı ve uyuşukluk ortaya çıkmaktadır. Parmakların tamamında ya da bazılarında şikâyetler ortaya çıkabilir. Hastalığın artması ile şikâyetler artmakta özellikle gece uyandıran ağrı ortaya çıkmaktadır.

El parmaklarında uyuşma, ağrı, hissizlik ve masa başı işlerde klavye ve mouse ile çalışıyorsanız mouse hastalığına yakalanmış olabilirsiniz.

El bileği ve avuç içinde yer almakta olan sinir sıkışması yani Karpal Tünel Sendromun hastalığına yakalanma ihtimali bilgisayar başında çalışanlarda daha sık görülmektedir. El bileğinin sürekli aşağı bükülmüş şekilde çalışma buna sebep olmaktadır. Karpal tünel sendromu klavye-mouse kullanımına ve direk basıya bağlı, ev işleri, örgü örenler, müsizyenlerde ve elini ağır işlerde kullananlarda daha sık görülmektedir.

Ağrı ve uyuşma sinsi bir şekilde ilerleyebilir. Bu nedenle şikâyetlerin başlaması ile doktora başvurmak tedavinin şeklini değiştirebilmekte. Erken tanı sonucu ilaç tedavisi ve çeşitli bileklikler kullanarak tedavi mümkünken, ilerlemiş tedavi durumunda Karpal tünelin gevşetilmesi işlemi yapılmaktadır. Ameliyat sonrası hastanın şikâyetleri dramatik şekilde hızlı bir düzelme göstermektedir. Hasta yaklaşık 1 hafta içinde gündelik hayata dönmektedir. Elin yapısına uygun ergonomik mouselar ile Karpal tünel sendromunun ortaya çıkması engellenebilir.

MOUSE PARMAĞIN DOKUSUNU BOZUYOR

Diğer mouse hastalığı durumu ise el bileğinin 5. parmak tarafında mouse kullanırken elin masaya sürekli dayalı durması ile nasır benzeri sert ve ağrılı doku oluşumudur. Bu hastalığın oluşmaması için destekli mouse pedlerin kullanılması yeterli olmaktadır. Tedavisi sert ve ağrılı dokunun çıkartılmasını gerektirir.