Bu hastalığa sahip kişiler daha erken hayatını kaybediyor! İşte o hastalık...

İsveç araştırması, hipokondri tanısı alan 4.129 kişiden ve hipokondri hastası olmayan 41.290 kişiden elde edilen verilere baktı. Bu bakımdan "hipokondriyakların" hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerle diğer hastalardan daha erken öldüğü ortaya çıktı.

Dr. ABD, New York'taki Montefiore Tıp Merkezi'nden. Çalışma hakkında yorum yapan Jonathan E. Alpert, birçok kişiye hafif hipokondriyazis tanısı konulabileceğini, ancak bu kişilerin hâlâ ciddi hastalıklardan kaçınmak için sürekli korku ve acıya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

24 yıllık veri analiz edilerek sonuçlara ulaşıldı

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı David Mataikus-Kols, çalışmayı yürütürken 24 yıl boyunca binlerce kişiden gelen verileri analiz ettiğini ve "literatürdeki bariz boşlukları" doldurduğunu söyledi. Dr Mataix-Kols, önceki araştırmaların engelli kişiler için intihar riskinin düşük olabileceğini öne sürdüğünü söyledi. Ancak bu çalışma, hipokondri tanısı alan kişilerin intihar etme olasılığının hipokondri hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğunu buldu.