  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Bu hastalığa sahip kişiler daha erken hayatını kaybediyor! İşte o hastalık...
Sağlık

Bu hastalığa sahip kişiler daha erken hayatını kaybediyor! İşte o hastalık...

Yeniakit Publisher
2023-12-16 14:09:00 -
Bu hastalığa sahip kişiler daha erken hayatını kaybediyor! İşte o hastalık...

İsveç'te yapılan bir araştırma, hipokondriyazis (aynı zamanda hipokondriyak olarak da bilinir) tanısı alan kişilerin diğerlerinden daha erken öldüğünü ortaya çıkardı. İşte tüm ayrıntılar...

İsveç araştırması, hipokondri tanısı alan 4.129 kişiden ve hipokondri hastası olmayan 41.290 kişiden elde edilen verilere baktı. Bu bakımdan "hipokondriyakların" hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerle diğer hastalardan daha erken öldüğü ortaya çıktı.

Dr. ABD, New York'taki Montefiore Tıp Merkezi'nden. Çalışma hakkında yorum yapan Jonathan E. Alpert, birçok kişiye hafif hipokondriyazis tanısı konulabileceğini, ancak bu kişilerin hâlâ ciddi hastalıklardan kaçınmak için sürekli korku ve acıya ihtiyaç duyduklarını söyledi.

24 yıllık veri analiz edilerek sonuçlara ulaşıldı

İsveç Karolinska Enstitüsü'nden çalışmanın baş yazarı David Mataikus-Kols, çalışmayı yürütürken 24 yıl boyunca binlerce kişiden gelen verileri analiz ettiğini ve "literatürdeki bariz boşlukları" doldurduğunu söyledi. Dr Mataix-Kols, önceki araştırmaların engelli kişiler için intihar riskinin düşük olabileceğini öne sürdüğünü söyledi. Ancak bu çalışma, hipokondri tanısı alan kişilerin intihar etme olasılığının hipokondri hastası olmayanlara göre dört kat daha fazla olduğunu buldu.

 

Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye
Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye

Kadın - Aile
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Acı kavun: faydaları neler, nelere iyi gelir? Hastalıklara karşı 2 küçük alana şifa hediye

Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı
Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Yaşam

Alarma geçildi! Köpeklerden insanlara bulaşan hastalık ortaya çıktı

Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!
Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Dünya

Gazze'de salgın hastalıklar yayılıyor!

Dikkat bu hastalık ihmale gelmez! Kulağınızdaki bu sinyallere ‘kulak verin’, yoksa!
Dikkat bu hastalık ihmale gelmez! Kulağınızdaki bu sinyallere ‘kulak verin’, yoksa!

Sağlık

Dikkat bu hastalık ihmale gelmez! Kulağınızdaki bu sinyallere ‘kulak verin’, yoksa!

Hastalık hastaları dikkat! Araştırmalara göre sizi çok kötü bir son bekliyor!
Hastalık hastaları dikkat! Araştırmalara göre sizi çok kötü bir son bekliyor!

Sağlık

Hastalık hastaları dikkat! Araştırmalara göre sizi çok kötü bir son bekliyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23