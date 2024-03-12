Bu harcamalar 5 yıl sonra zenginlerin bile elini yakacak

Mali durum kişilere göre değişkenlik gösterebilir. Ancak yüksek miktarda net servete ve reel kazanca sahip olanlar bile gelecek yıllarda bazı lüksleri karşılamakta zorlanabilirler. Artan maliyetler göz önüne alındığında bugün karşılanabilir gibi gözükebilen varlıklar, zenginler için bile ulaşılamaz seviyelere ulaşabilir.

GoBankingRates’in haberinde gayrimenkulden uzay turizmine kadar beş yıl içerisinde karşılanamaz hale gelmesi beklenen beş lüks harcamaya dikkat çekildi:

Gayrimenkul

On yıl önce, Amerika Birleşik Devletleri'nde bir evin ortalama maliyeti 369.400 dolardı. Sadece 5 yıl önce bu rakam 384.600 dolara yükselmişti. Bugünse St. Louis ABD Merkez Bankası verilerine göre sıradan bir evin maliyeti 492.300 dolar. Artan ev fiyatları eğilimi göz önüne alındığında, varlıklı bireyler bile önümüzdeki yıllarda belirli bölgelerdeki gayrimenkulleri çok pahalı olarak görmeye başlayabilir.

Yatırım danışmanı ve Sell Mobile Home Park’ın Kurucu CEO’su Keith Sant, “Buna evler, apartmanlar ve ticari binalar gibi mülkler de dahildir. Artan nüfus ve sınırlı arazi nedeniyle dünyanın dört bir yanındaki büyük şehirlerde emlak fiyatlarının artması bekleniyor” dedi.

Pahalı hale gelen sadece bu tür sıradan mülkler değil. Lüks gayrimenkuller de fiyat artışlarıyla dikkat çekiyor.

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11 Financial’ın Kurucu CEO’su Taylor Kovar, “Üst düzey şehirlerdeki lüks gayrimenkuller, hali vakti yerinde olanlar için bile pahalı tarafta kalacak. Nedeni oldukça basit: Özellikle San Francisco veya New York gibi rağbet gören bölgelerde daha fazla arazi açmıyorlar. Ayrıca, daha fazla insanın bu birinci sınıf konumu hedeflemesiyle, arz ve talebin temel yasası devreye girer” açıklamasında bulundu.

Bu tür evlerin bakım maliyeti de artıyor. Emlak sigortası, bakım ve vergiler eklendiğinde, gayrimenkul daha pahalı bir lüks haline gelmeye başlıyor.

Bazı üst düzey elektronik cihazlar

Bazı üst düzey elektronik markalarının da önümüzdeki yıllarda daha pahalı hale gelmesi muhtemeldir. Buradaki en iyi yarışmacı Apple ve ürettiği iPhone'lar ve MacBook'lar.

Bireysel finans uzmanı ve YieldAlley'in Kurucusu Larry Zhong, "Apple'ın lider bir teknoloji markası olarak konumu, ürünlerinin talep görmeye devam ettiği anlamına geliyor. Ancak artan maliyetler en sadık müşterilerin bile düzenli olarak model yükseltme becerisini zorlayabilir" dedi.

Zhong, artan fiyatlar nedeniyle iPhone'larını ilk kez en yeni modele yükseltmeyi tercih etmeyen bir arkadaşından bahsetti. Zhong, fiyat artışlarının şimdi ve yakın gelecekte teknoloji meraklıları arasında bile satın alınabilirlik konusunda daha geniş bir endişeye sebep olduğunu belirtti.

Lüks elektrikli araçlar

Chevrolet Bolt EV gibi bazı elektrikli araçlar oldukça makul fiyatlı olsa da, üst düzey markalar giderek daha pahalı hale geliyor.

Kovar konuyla ilgili açıklamasında, “Özellikle Tesla'nın Roadster'ı veya Lucid'in Dream Edition'ı gibi lüks markaların özel elektrikli araçlarının (EV'ler) ağır bir masraf olmaya devam etmesi muhtemel. Dünya daha sürdürülebilir seçeneklere doğru kayarken, üst düzey EV'lere olan talep hızla artıyor. EV teknolojisindeki hızlı gelişmeler ve çevre dostu lükse verilen önemin artması göz önüne alındığında, fiyatların da yüksek kalması bekleniyor” ifadelerine yer verdi.

Sağlık sigortası

Sağlık hizmetleri ve sağlık sigortası maliyetleri artmaya devam ediyor. Piyasada uygun fiyatlı sigorta poliçeleri olsa da bunlar genellikle her yıl belirli bir miktardan fazla kazananlar için mevcut değildir. Bu poliçeler, elbette, varlıklı bireyleri hariç tutar ve sağlık maliyetlerini her geçen yıl daha pahalı hale getirir.

9i Capital Group’un kurucusu ve CEO'su olan yeminli mali müşavir Kevin Thompson "Önümüzdeki birkaç yıl içinde sağlık sigortasının maliyeti karşılanamaz hale gelecek" dedi ve ekledi: "Bir işletme sahibi olarak, benim ve ailem için artan sağlık sigortası maliyeti 2016'dan bu yana neredeyse %70 arttı. 2016'da üç kişilik bir aile için ayda 780 dolar olan sigorta, şimdi aynı aile için ayda 1.300 dolar. Artık yaşlandığımızı anlıyorum. Ancak sigorta maliyetleri artmaya devam ediyor."

Uzay turizmi

Uzay yolculuğu, toplumdaki en yüksek net servete sahip bireylere hitap etmeye devam ediyor. Ancak bu yolculuk aynı zamanda oldukça maliyetli ve maliyetlerin aynı yükseklikte kalması bekleniyor.

Kovar konuyla ilgili açıklamasında, “SpaceX ve Blue Origin gibi şirketler ticari uzay yolculuğunun sınırlarını zorlarken, Dünya'nın yörüngesinde dönme veya Ay'ı ziyaret etme hayali bazıları için gerçek oluyor. Bununla birlikte, yüz binlerce ila milyonlarca dolar arasında değişen bu tür seyahatlerin maliyeti, onları ultra lüks deneyimler alanına sağlam bir şekilde yerleştiriyor” dedi.