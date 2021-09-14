Bu haftaki maçlar hangileri? Süper Lig 5. hafta maçları kim kiminle oynuyor?

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta maçları tamlandı. 4. haftanın en merak edilen maçı hiç süphesiz Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıydı. Üç büyük takım Süper Lig 4. haftasında berabere kaldı. Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 4. hafta maçlarının bitmesiyle birlikte futbolseverler Süper Lig 5. hafta maç programını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta maç fikstürü.