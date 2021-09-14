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Spor Bu haftaki maçlar hangileri? Süper Lig 5. hafta maçları kim kiminle oynuyor?
Spor

Bu haftaki maçlar hangileri? Süper Lig 5. hafta maçları kim kiminle oynuyor?

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta maçları tamlandı. 4. haftanın en merak edilen maçı hiç süphesiz Trabzonspor-Galatasaray karşılaşmasıydı. Üç büyük takım Süper Lig 4. haftasında berabere kaldı. Trabzonspor ile Galatasaray 2-2, Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor ise 1-1 berabere kaldı. Süper Lig 4. hafta maçlarının bitmesiyle birlikte futbolseverler Süper Lig 5. hafta maç programını merak ediyor. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 5. hafta maç fikstürü.

Yeniakit Publisher
2021-09-14 08:24:00 - 2021-09-14 08:26:44
Bu haftaki maçlar hangileri? Süper Lig 5. hafta maçları kim kiminle oynuyor?

Süper Lig 5. hafta maç saatleri... Süper Lig'in dördüncü haftası, Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor karşılaşmalarıyla tamamlandı. Süper Lig 4. hafta maç sonuçları söyle oldu:

VavaCars Fatih Karagümrük-Adana Demirspor: 4-0

İttifak Holding Konyaspor-Altay: 3-1

Yukatel Kayserispor-Kasımpaşa: 2-0

Beşiktaş-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 3-0

Çaykur Rizespor-Atakaş Hatayspor: 0-2

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor: 1-1

Göztepe-Medipol Başakşehir: 2-1

Trabzonspor-Galatasaray: 2-2

Gaziantep-Fraport TAV Antalyaspor: 2-0

Aytemiz Alanyaspor-GZT Giresunspor: 1-0

Bu hafta hangi maçlar var? (Süper Lig 5. hafta maç programı)

Süper Lig'de 5. hafta maçlarının programı şöyle:

17 Eylül Cuma maçları Süper Lig 5. hafta maç programı

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Malatya)

20.00 Altay-Göztepe (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18 Eylül Cumartesi maçları Süper Lig 5. hafta maç programı

13.30 Demir Grup Sivasspor-Gaziantep (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Beşiktaş (Antalya)

19.00 Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

19 Eylül Pazar maçları Süper Lig 5. hafta maç programı

13.30 GZT Giresunspor-İttifak Holding Konyaspor (Çotanak)

16.00 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor (Türk Telekom)

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Atakaş Hatayspor-Yukatel Kayserispor (Yeni Hatay)

 Süper Lig puan durumu

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları sonrası oluşan puan durumu şöyle:

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