Bu hafta sonu yasak var mı? 28-29 Kasım sokağa çıkma yasağı

İçişleri Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta son dakika yayımlanan genelgedeki sokağa çıkma yasağı günleri ile ilgili detayları araştırmaya başladı. Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlayacak? Yasak tüm illerde geçerli mi? Yoksa bazı şehirlerde mi yasak olacak?

Bu hafta sonu yasak olacak mı?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması bilindiği üzere 05.00 itibarıyla sona ererken yeni haftaya başlayan vatandaşlar İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgedeki detayları merak ediyor. Cumartesi ve Pazar günlerini kapsayan kısıtlama kararı şuan için alınan karara göre; hafta içi uygulanmayacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre yeni bir karar alınıncaya kadar, hafta sonları yasaklar devam edecek.

Yasaklar 27 Kasım Cumartesi günü akşam saat 20:00 'da başlayacaktır. 28 Kasım Pazar günü sabah saat 10:00 'a kadar devam edecek.

Daha sonra 22 Kasım Pazar günü akşam 20:00'da sokağa çıkma yasağı başlayacak ve 23 Kasım Pazartesi sabah 05:00'da sona erecek.