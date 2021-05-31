1 Haziran itibariyle kademeli normalleşme dönemi başlayacak. Bu sebeple vatandaşlar hafta içi ve hafta sonu yasaklarının durumunu merak ediyor. Peki, cumartesi sokağa çıkma yasağı var mı?

Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı? Cumartesi günleri sokağa çıkma yasağı olacak mı?

Milyonların merakla beklediği kabine toplantısı yapıldı. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir” dedi.

Buna göre;

Pazartesi 21.00 - Salı 05.00

Salı 21.00 - Çarşamba 05.00

Çarşamba 21.00 - Perşembe 05.00

Perşembe 21.00-Cuma 05.00

Cuma 21.00 – Cumartesi 05.00

Cumartesi 21.00- Pazartesi 05.00 şeklinde uygulama sürecek.