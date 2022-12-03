Yıl sonu yaklaşırken hafta sonlarındaki sınav trafiği hız kazandı. Bu sebeple 3-4 Aralık tarihlerinde hangi sınavların yapılacağı merak ediliyor.

Bu hafta sonu sınav var mı? 3-4 Aralık hangi sınavlar var?

3 Aralık Cumartesi günü Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13 İngilizce) sınavı gerçekleşecek.

4 Aralık Pazar günü ise Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavı yapılacak.

03 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS 2022/13 İngilizce) ile 04 Aralık 2022 tarihinde uygulanacak 2022 Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Sınavına (2022-Arabuluculuk) girecek adaylardan; T.C. Kimlik Kartını kaybeden, T.C. Kimlik Kartında fotoğrafı bulunmayan, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. Kimlik Numarası, fotoğraf, soğuk damga bulunmadığı için sınava kabul edilmeyecek durumda olanlar için sınav yapılacak merkezlerde ekte sunulan İl/İlçe Nüfus Müdürlükleri; İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce 03 Aralık 2022 Cumartesi günü 11.00-13.30 saatleri arasında; 04 Aralık 2022 Pazar günü 07.00-10.00 saatleri arasında açık tutulacak ve söz konusu Müdürlüklere başvuran adaylara; müdürlük personeli tarafından fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir.

Bu amaçla sınav günü Nüfus Müdürlüğüne başvuran adaylar, Nüfus Müdürlüğü personeli ile birlikte ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinde yer alan ilgili sınavın başvuru bilgilerine T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecektir. Nüfus Müdürlüğü personelince adayın bilgilerinin kontrolü yapılarak adaya fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu "Geçici Kimlik Belgesi" düzenlenecektir. Adaylar, Nüfus Müdürlüklerince düzenlenen fotoğraflı, imzalı-mühürlü, barkodlu-karekodlu veya fotoğraflı, barkodlu-karekodlu Geçici Kimlik Belgeleri ile sınava girebilecektir. "Geçici Kimlik Belgesi" dışında verilen belge, form vb. sınava giriş için kabul edilmeyecektir. Bu amaçla Nüfus Müdürlüğüne başvuran adayın, ilgili sınavın Sınava Giriş Belgesi ve biyometrik fotoğrafının yanında olması gerekmektedir.