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Yaşam Bu hafta sonu havalara dikkat! Çok kuvvetli geliyor halsizliğe neden olabilir
Yaşam

Bu hafta sonu havalara dikkat! Çok kuvvetli geliyor halsizliğe neden olabilir

Yeniakit Publisher
2024-02-10 16:47:00 -
Bu hafta sonu havalara dikkat! Çok kuvvetli geliyor halsizliğe neden olabilir

Marmara Bölgesi'nde lodos etkili oluyor. Rüzgarın yarın da bölgede devam etmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, lodos sebebiyle baş ağrısı ve halsizlik sorunlarının yaşanabileceğini ifade etti.

Marmara Bölgesi'nde hafta sonu lodos etkili oluyor. Lodosun haftanın ilk iş gününe kadar sürmesi bekleniyor. NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, "Ülkemizde ılık hava etkili oluyor. Sıcaklıklar bu ay ortalamanın 6 ile 10 derece üzerinde. Bunun sebebi ise gelen havanın Rusya, Balkanlar tarafından değil de Cezayir, Libya tarafından gelmesi. Bu nedenle sıcaklıklar bu kadar yükseldi. Ülkenin birçok yerinde öğle saatleri ılık geçiyor. Ancak batıda dezavantaj var. Çünkü orada lodos çok şiddetlendi. İstanbul'dan itibaren Marmara geleni Çanakkale, İzmir, Bodrum'a kadar şu anda çok kuvvetli esiyor. Akşam saatlerinde ve gece olduğunda Çanakkale, İzmir, Çeşme arasında tam fırtınaya dönüşecek. İstanbul'da lodos aynı şekilde devam edecek. İstanbul'dan Bodrum'a kadar deniz kıyısında dolaşmak istiyorsanız sizi sersemletecek bir hava var. Lodos çöl tozları da getirdiği için boğazda kuruluğa, halsizliğe de neden olabilir. O sebeple batıda şartlar sahil kenarında vakit geçirmeye uygun değil. Yarın da devam edecek, deniz ulaşımı aksayabilir. Pazartesi günü lodos hızını azaltacak. Ancak pazartesi de Çanakkale, Edirne, İzmir hattı kuvvetli yağmur yaşayacak. Yer yer su baskınları yaşanabilir. Önümüzdeki hafta bu haftaki kadar sıcaklıklar yüksek olmayacak. Ancak yine de ortalamanın üzerinde olacak. Ege, Akdeniz, Güney Doğu'da önümüzdeki hafta yağışlar meydana gelecek” dedi.

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