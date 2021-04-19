'Bu hafta olacak' deyip uyardılar! Altında bomba tahmin

İç piyasada gram altın 461 liradan, çeyrek altın 754 liradan, Cumhuriyet altını da 3.111 liradan işlem görüyor. Peki altın fiyatlarında yaşanan bu dalgalanma için konunun uzmanları ne diyor? İşte cevabı...

1800 doların üzerini hedefliyor

Kısa vadeli dirençlerini kıran altın 1800 doların üzerini hedefliyor. ABD'nin 10 yıl vadeli tahvil getirisinin gerilemesinden destek alarak 50 günlük hareketli ortalamasını yukarı kıran spot altında bu hafta 1800 dolar/ons seviyesinin üzerinin test edilmesi bekleniyor.



Peperstone analistleri, teknik analizlerin 50 günlük hareketli ortalamanın kırılması ile altında yönü yukarı oynayan yatırımcıların kontrol eder hale geldiklerine işaret ettiğini belirttiler.

Analistler, teknik göstergelerin 1840 dolar/ons seviyesini hedef olarak gösterdiğini de vurguladılar. Spot altın fiyatının önündeki ilk engelin 1785 dolar/ons olduğunu belirten analistler, buranın aşılması halinde 1818 dolar/ons seviyesine kadar hareket olabileceğini ifade ediyorlar.

Dolarda yükseliş beklentisi

JP Morgan dolarda yükseliş beklentisini korudu. Kuruluş tarafından hazırlanan raporda, dolarda ABD tahvil faizlerinde yaşanan gerileme ile uyumlu olarak yaşanan düşüşün yukarı yönlü trend içinde trendin tersine hareket olduğu ancak bunun geçici olmasının beklendiği kaydedildi.



Değerlendirmede ABD'de açıklanan verilerin güçlü gelmeye devam ettiğinin altı çizildi. Fed'in Nisan ayı tutanaklarından itibaren varlık alımlarının azaltılması konusunda resmi mesajlar verebileceği öngörüldü.



JP Morgan, dolar için aralarında Japonya, İsviçre ve İngiltere'nin de olduğu merkez bankalarının güvercin kalması beklenen ülkelerin para birimleri karşısında uzun pozisyon tavsiyesinde bulundu.