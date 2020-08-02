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Siyaset

Bu hafta içinde kurulacak denmişti! Muharrem İnce'den 'yeni parti' hakkında ilk açıklama

Yeni parti kuracağı iddiaları sonrası sessizliğe gömülen CHP’li Muharrem İnce nihayet ilk açıklamasını yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 13:51:00 -
Bu hafta içinde kurulacak denmişti! Muharrem İnce'den 'yeni parti' hakkında ilk açıklama

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, CHP’den ayrılıp yeni parti kuracağına dair iddiaları cevapladı.

Gündeme bomba gibi düşen Muharrem İnce'ye ilişkin yen parti iddialarına gazeteci Can Ataklı açıklama yaptı.

Can Ataklı, "İnce'nin partisi hafta içinde kuruluyormuş" diyerek yeni partinin kurucu kadrosu ilişkin detaylar verdi. CHP içerisinde ayrılacak vekillerin olup olmadığına ilişkin de bilgi veren Ataklı, 20'ye yakın vekilin yeni partiye geçeceğini kaydetti, Meclis'te yeni kurulacak grubun sinyalini verdi.

ANKA Haber Ajansı’nın verdiği bilgeye göre; Muarrem İnce yeni parti iddialarına ilişkin olarak “Yeni bir partiye ihtiyaç yok, bunlar iktidarın çöktüğünü anlayanların algı operasyonu böyle bir düşüncemde yok, hiç olmadı da” dedi.

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Yorumlar

Eyup

Sanki parti kursan ne olacak? K. Kamal seni bozuk para gibi harcadı gıkın çıkmadı.  
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