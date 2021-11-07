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Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları sürecek mi?
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları sürecek mi?

Hava nasıl olacak İstanbul Ankara İzmir | Son bir haftadır özellikle İstanbul’da pastırma sıcakları etkili oluyor. Vatandaşlar yeni haftada da havanın nasıl olacağını araştırmaya başladı. Peki, hava nasıl olacak? Güncel hava durumu | İstanbul bu hafta yağmurlu mu?

Yeniakit Publisher
2021-11-07 09:54:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları sürecek mi?

Başta İstanbul olmak üzere son günlerde pek çok kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyordu. Vatandaşlar yeni haftada kendilerini nasıl bir havanın beklediğini araştırmaya başladı. Peki, İstanbul’da hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? Pastırma sıcakları sürecek mi?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, haftalık sıcaklık tahminlerine yer verildi. Buna göre, ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek hava sıcaklıklarının 9 Kasım Salı gününden itibaren birkaç derece azalacağı tahmin ediliyor.

Gelecek 3 günde beklenen en yüksek hava sıcaklıklarının, Ankara'da 21-22, İstanbul'da 19, İzmir'de 27, Adana'da 28-29, Samsun'da 18-22, Erzurum'da 13-14 ve Şanlıurfa'da 26-28 derece civarında olacağı öngörülüyor.

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