Bu hafta hava nasıl olacak? 22-23 Temmuz hava durumu:
Hafta sonu hava nasıl olacak? Hava sıcaklıkları yurt genelinde artmaya devam ediyor. Bu sebeple güncel hava durumu daha sık araştırılmaya başlandı. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? Yağmur uyarısı var mı? İstanbul Ankara hava durumu:
Yurt genelinde sıcaklıklar bir hayli arttı. Bu sebeple havanın önümüzdeki günlerde kaç derece olacağı, yağış uyarısının olup olmadığı araştırılıyor.
Bu hafta hava nasıl olacak? 22-23 Temmuz hava durumu:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EDİRNE °C, 37°C
Az bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 32°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DENİZLİ °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 28°C
Az bulutlu
KONYA °C, 28°C
Az bulutlu
YOZGAT °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 26°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 28°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 28°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık