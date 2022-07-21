Yurt genelinde sıcaklıklar bir hayli arttı. Bu sebeple havanın önümüzdeki günlerde kaç derece olacağı, yağış uyarısının olup olmadığı araştırılıyor.

Bu hafta hava nasıl olacak? 22-23 Temmuz hava durumu:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı ve Doğu Karadeniz kıyıları, Sakarya, Ordu, Ardahan ve Kars çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Az bulutlu, zamanla doğusunun parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde Sakarya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EDİRNE °C, 37°C

Az bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 32°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DENİZLİ °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 28°C

Az bulutlu

KONYA °C, 28°C

Az bulutlu

YOZGAT °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde kıyılarının yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 26°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde kıyı kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 28°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam ve gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 28°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 26°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 28°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

VAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık