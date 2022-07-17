Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını, hangi iller için yağış uyarısı yapıldığını araştırıyor. Peki, hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra da Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.