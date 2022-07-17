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Yaşam Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu
Yaşam

Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu

Havalar nasıl olacak? Yeni haftayla birlikte havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hangi iller için yağış uyarısı var?

Yeniakit Publisher
2022-07-17 15:01:00 -
Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu

Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını, hangi iller için yağış uyarısı yapıldığını araştırıyor. Peki, hava nasıl olacak?

Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra da Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.

Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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