Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu
Havalar nasıl olacak? Yeni haftayla birlikte havanın nasıl olacağı merak ediliyor. Peki, bu hafta hava nasıl olacak? İstanbul Ankara İzmir hava durumu | Hangi iller için yağış uyarısı var?
Yeni haftayla birlikte pek çok kişi havanın nasıl olacağını, hangi iller için yağış uyarısı yapıldığını araştırıyor. Peki, hava nasıl olacak?
Bu hafta hava nasıl olacak? 18-22 Temmuz hava durumu
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ordu ve Giresun'da, öğleden sonra da Trabzon ve Rize'nin kıyı kesimlerinde beklenen sağanağın kuvvetli (21-50 kg/m2), Giresun'un doğusu, Trabzon'un doğusu ve Rize'nin kıyılarında çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor.
Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.