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Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 12. hafta hangi takım kimle oynayacak?
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 12. hafta hangi takım kimle oynayacak?

Süper Lig'de 12. hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’de 12. haftanın heyecanı söz konusu. Süper Lig’de 11. Hafta heyecanı Cuma akşamı oynanacak maçla başlayacak. Futbolseverler Süper Lig'de 12. hafta maçlarını araştırmaya başladı. Beşiktaş-Trabzonspor derbisini de kapsayan Süper Lig'de 12. hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig'de bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig'de 10. hafta maçları

Yeniakit Publisher
2021-11-02 14:49:00 - 2021-11-02 14:50:22
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 12. hafta hangi takım kimle oynayacak?

Süper Lig'de 12. hafta, 5 Kasım Cuma günü  Gaziantep-FK-Kasımpaşa ile Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor arasında yapılacak maçla başlayacak. Süper Lig'de 12. hafta maçları 7 Kasım Pazar günü oynanacak Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)karşılaşması sonrası sona erecek. Süper Lig'de şimdiden 12. hafta heyecanı başladı. Peki, Süper Lig 12. hafta maçları hangileri? 

5 Kasım Cuma hangi maçlar var?

20.00 Gaziantep FK-Kasımpaşa (Kalyon)

20.00 Çaykur Rizespor-Aytemiz Alanyaspor (Çaykur Didi)

6 Kasım Cumartesi hangi maçlar var?

13.30 Demir Grup Sivasspor-GZT Giresunspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)

16.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Medipol Başakşehir (Yeni Malatya)

16.00 Fraport TAV Antalyaspor-Altay (Antalya)

19.00 Beşiktaş-Trabzonspor (Vodafone Park)

7 Kasım Pazar hangi maçlar var?

13.30 Göztepe-İttifak Holding Konyaspor (Gürsel Aksel)

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Galatasaray (Atatürk Olimpiyat)

16.00 Adana Demirspor-Atakaş Hatayspor (Yeni Adana)

19.00 Fenerbahçe -Yukatel Kayserispor (Ülker)

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