  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları

Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’de şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kaldı. Futbolseverler ligin 33. Haftasında hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Süper Lig 33. Hafta maçları” , “Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?” , “Süper Lig bu haftanın fikstürü” konularını araştırıyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-15 13:20:00 -
Bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları

Süper Lig maçlarına koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verildi. Salgının kontrol altına alınması ve statlarda alınacak tedbirlerin belirlenmesiyle birlikte maçlar 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelindiğinde vatandaşlar liglerin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. İşte, Süper Lig’de 33. Haftanın programı. 

Bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları

 

Süper lig ne zaman bitecek?
Süper lig ne zaman bitecek?

Spor

Süper lig ne zaman bitecek?

Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?
Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?

Spor

Şampiyon kim olacak? | Bu sezon şampiyon kim?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Hyundai Accent
Satılık 2013 model Hyundai Accent

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı