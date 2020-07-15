Bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları
Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig’de şampiyonun belli olmasına kısa bir süre kaldı. Futbolseverler ligin 33. Haftasında hangi maçların oynanacağını araştırmaya başladı. Pek çok kişi “Süper Lig 33. Hafta maçları” , “Süper Lig’de bu hafta hangi maçlar var?” , “Süper Lig bu haftanın fikstürü” konularını araştırıyor.
Süper Lig maçlarına koronavirüs salgını sebebiyle mart ayında ara verildi. Salgının kontrol altına alınması ve statlarda alınacak tedbirlerin belirlenmesiyle birlikte maçlar 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmeye başladı. Temmuz ayının ortasına gelindiğinde vatandaşlar liglerin ne zaman biteceğini merak etmeye başladı. İşte, Süper Lig’de 33. Haftanın programı.
Bu hafta hangi maçlar var? | Süper Lig haftanın maçları