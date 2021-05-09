Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 41. hafta maçları 11 Mayıs Salı gün oynanacak maçlar

Süper Lig’in 40. haftasında şampiyonluk yolunca önemli maçlar vardı. Galatasaray ile Beşiktaş derbisi oynandı. Derbinin gülen tarafı Galatasaray olurken, Beşiktaş, şampiyonluk için Fenerbahçe’ye göz kırptı. Fenerbahçe şampiyonluk yarışına uzatmada tutundu. Fenerbahçe, Süper Lig'in 40. haftasında deplasmanda MKE Ankaragücü'nü 90+6. dakikada Enner Valencia'nın attığı golle 2-1 yenerek bitime iki hafta kala lider Beşiktaş'la puan farkını 2'ye indirdi. Peki bu hafta hangi maçlar oynanacak? İşte Süper Lig 41. haftanın maç programı.

Süper Lig 41. hafta maçları

81 puanla lider durumda bulunan Beşiktaş, son 2 haftada önce evinde Karagümrük'ü ağırlayacak. Ardından son hafta Göztepe deplasmanına gidecek. Beşiktaş'ı 79 puanla takip eden Fenerbahçe ise evinde Sivasspor'u konuk ettikten sonra Kayserispor deplasmanına gidecek. Süper Lig’de tamamı 11 Mayıs Salı günü saat 20.30'da oynanacak müsabakaların programı şöyle:

Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Kasımpaşa-MKE Ankaragücü

Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor

Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor

Gaziantep-Çaykur Rizespor

Helenex Yeni Malatyaspor-Atakaş Hatayspor

Yukatel Denizlispor-Galatasaray

Beşiktaş-Fatih Karagümrük

Gençlerbirliği-Göztepe

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor