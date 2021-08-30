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Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta maçları
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta maçları

Süper Lig 4. hafta programı belli oldu. Süper Lig 12 Ağustos'ta 4. hata maçları oynanacak. Süper Lig 3. hafta maçları Antalyaspor-Çaykur Rizespor maçıyla başladı ve Altan-Fenerbahçe maçıyla da sona erdi. Süper Lig’de 4. hafta maçları heyecanı da başladı. Peki Süper Lig 4. hafta maçları ne zaman? Süper Lig 41 hafta maçları 12 Ağustos Pazar gün oynanacak maçlarİşte Süper Lig 4. hafta maçları, puan durumu, Süper Lig maç saatleri…

Yeniakit Publisher
2021-08-30 08:48:00 - 2021-08-30 08:50:36
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 4. hafta maçları

Süper Lig haftanın maçları merak ediliyor. Süper Lig’de heyecan 13 Ağustos’ta başladı. İlk 3. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından gözler Süper Lig 4.h aftaya çevrildi. Peki, bu hafta hangi maçlar var? Bu hafta hangi maçlar oynanacak? Süper Lig puan durumu ile Süper Lig haftanın programı araştırılıyor. İşte Süper Lig 4. hafta maçları. Süper Lig'in 4. hafta programı açıklandı. Programa göre 12 Ağustos Süper Lig maçları.

Süper Lig 4. Hafta maçları

12.09.2021GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-FRAPORT TAV ANTALYASPOR

12.09.2021VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-ADANA DEMİRSPOR A.Ş.

12.09.2021BEŞİKTAŞ A.Ş.-ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR

12.09.2021TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

12.09.2021AYTEMİZ ALANYASPOR-GZT GİRESUNSPOR

12.09.2021YUKATEL KAYSERİSPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

12.09.2021İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR-ALTAY

12.09.2021FENERBAHÇE A.Ş.-DEMİR GRUP SİVASSPOR

12.09.2021GÖZTEPE A.Ş.-MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK

12.09.2021ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-ATAKAŞ HATAYSPOR

Süper Lig puan durumu

Süper Lig 4. hafta maç sonuçları sonrası puan durumu şöyle oluştu:

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