Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 38. hafta maç saatleri

Süper Lig 38. hafta maç programı. Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 38. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Salı günü Göztepe’nin konuğu Trabzonspor olacak. 28 Nisan Çarşamba günü ise futbolseverler Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasını izleyecek. Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? Alanyasyor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor- Fenerbahçe maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da oynanacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 38. hafta maç saatleri.