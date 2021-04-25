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Spor Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 38. hafta maç saatleri
Spor

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 38. hafta maç saatleri

Süper Lig 38. hafta maç programı. Süper Lig bu hafta maçları merak ediliyor. Türkiye Futbol Federasyonu Süper Lig 38. hafta maç programını açıkladı. Bu hafta maçlarına göre, Beşiktaş, Süper Lig'in 38. haftasında Salı günü Göztepe’nin konuğu Trabzonspor olacak. 28 Nisan Çarşamba günü ise futbolseverler Galatasaray-Konyaspor karşılaşmasını izleyecek. Galatasaray-Konyaspor maçı saat kaçta? Alanyasyor-Fenerbahçe maçı ne zaman? Alanyaspor- Fenerbahçe maçı 29 Nisan Perşembe günü saat 20:30’da oynanacak. Peki bu hafta hangi maçlar var? İşte Süper Lig 38. hafta maç saatleri.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 14:20:00 - 2021-04-25 14:21:00
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 38. hafta maç saatleri

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 38. hafta karşılaşmaları ilişkin maç programını açıkladı. Süper Lig'de 38. hafta heyecanı 27 Nisan Salı günü Hatayspor-Gençlerbirliği maçıyla başlayacak.

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