Bu hafta hangi maçlar var? 2019-2020 Süper Lig 2. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu

2019-2020 Süper Lig maçları Denizlispor- Galatasaray maçıyla başladı. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu Galatasaray, Denizlispor’a 2-0 yenildi. Sivasspor Beşiktaş maçı sonucu ise 3-0, Kasımpaşa Trabzonspor maçında 1-1 eşitlik vardı. Başakşehir, Yeni Malatyaspor karşısında direnemedi ve 3-0 sahadan mağlup ayrıldı. Süper Lig 2. hafta maç programı-fikstürü haber ve gelişmelerini bu sayfamızdan takip edebilirsiniz. Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında. Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig 2. hafta fikstürü Süper Lig puan durumu son dakika haberleri.

Süper Lig 2. hafta maçları 23 Ağustos Cuma günü, Beşiktaş-Göztepe maçıyla başlayacak. 24 Ağustos Cumartesi günü ise Başakşehir-Fenerbahçe, Ankaragüca-Kayserispor, Alanyaspor-Kasımpaşa maçı oynanacak. 25 Ağustos Pazar günü oynanacak maçların bazıları ise şöyle: Trabzonspor-Malatyaspor, Galatasaray Konyaspor.

Süper Lig 2. hafta maç fikstürü