Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 2,53, altının gram satış fiyatı yüzde 1,39, USD / TL yüzde 0,74 ve Euro / TL yüzde 0,23 değer kaybetti.

En düşük 1.259,69, en yüksek 1.328,33 puana ulaşan BIST 100 endeksi, haftayı bir önceki haftanın kapanışına göre yüzde 2,53 artarak 1.323,95 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,39 düşüşle 461,70 liraya, Cumhuriyet altının satış fiyatı ise yüzde 1,42 düşüşle 3.062,00 liraya geriledi. Geçen hafta 759,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı 748,00 liraya geriledi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,74 düşüşle 7,6350 liraya, euro yüzde 0,23 düşüşle 9,0680 liraya geriledi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,31, özel emeklilik fonları yüzde 0,38 değer kazandı. Kategori bazında yüzde 2,47 ile yatırım fonları arasında en karlı sermaye fonları oldu.