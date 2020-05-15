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Ekonomi

Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

Yeniakit Publisher
2020-05-15 18:37:01 -
Bu hafta borsa kazandırdı, altın ve döviz kaybettirdi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,97 değer kazandı, altının gram satış fiyatı yüzde 1,95, dolar/TL yüzde 3,04, avro/TL yüzde 2,84 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 97.740,33, en yüksek 100.864,90 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,97 artarak 99.768,15 puandan tamamladı.

İstanbul serbest piyasada işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,95 kayıpla 386,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,91 azalışla 2.565,00 lira oldu. Geçen hafta 639,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, bu hafta 626,00 liraya geriledi.

Bu hafta, ABD doları yüzde 3,04 değer kaybıyla 6,9150 lira ve avro yüzde 2,84 azalışla 7,4940 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,22, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,14 ile para piyasası fonları oldu.

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