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Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri, haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 azalış kaydetti - Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı

29 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
Bu hafta borsa kaybettirdi, altın ve döviz kazandırdı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,44 değer kaybederken, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 3,32, dolar/TL yüzde 1,13, avro/TL yüzde 1,06 değer kazandı.

BIST 100 endeksi, en yüksek 97.448,05, en düşük 95.291,50 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,44 azalışla 96.718,48 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 3,32 artışla 289,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 3,27 kazançla 1.924,00 lira oldu. Geçen hafta 455,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı bu hafta 470,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 1,13 değer kazanarak 5,8320 liraya, avro da yüzde 1,06 artarak 6,4540 liraya yükseldi.

Bu hafta, yatırım fonları yüzde 0,42, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,74 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en fazla kazandıran yüzde 3,91 ile kıymetli madenler fonları oldu.

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Haber Tarihi: 29 Ağustos 2019 Perşembe 18:21
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