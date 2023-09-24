Bu haberler arasındaki farkı anlayacak kapasiten yok mu Murat? Muhalefette trol Batuhan'ı aklama yarışı

Batuhan Çolak, yayın hayatına başladığı günden beri, yönettiği Aykırı adlı internet haber sitesi ile sosyal medya hesaplarında asayiş olayları üzerinden Suriyelilerle Afganları hedefe koydu.

Aktardığı haberlerde suçluların etnik kimliklerini ön plana çıkartan Batuhan Çolak açıkça Arap düşmanlığına yönelik provokasyon yaparken, onu savunmak da muhalefete düştü.

Bu farkı anlayacak kapasiten mi yok?

Murat Ağırel, sosyal medya hesabı üzerinden Batuhan Çolak'ın yaptığı haberleri ajansların ve birçok gazetenin de yaptığı algısını oluşturdu.

Kapasitesiz kitlesini kandıran Murat Ağırel, haberlerde ön plana çıkartılan ifadeleri saklı tuttu.

"Batuhan Çolak'ın yaptığı haberleri ajanslar da yaptı" diye algı oluşturan Ağırel'in paylaşımlarında, aynı haberi yapan ajansların ya da bazı gazetelerin ilgili haberleri asayiş kategorisinde suçluların etnik kimliğini gizleyerek servis ettiği görüldü.

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Ancak Batuhan Çolak'ın yaptığı aynı haberlerin tümünde, "Suriyeli zanlı, Afgan tacizci" gibi ifadeler ön plana çıkartıldı.

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