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Medya Bu haberler arasındaki farkı anlayacak kapasiten yok mu Murat? Muhalefette trol Batuhan'ı aklama yarışı
Medya

Bu haberler arasındaki farkı anlayacak kapasiten yok mu Murat? Muhalefette trol Batuhan'ı aklama yarışı

Yeniakit Publisher
2023-09-24 17:54:00 - 2023-09-24 18:04:40
Bu haberler arasındaki farkı anlayacak kapasiten yok mu Murat? Muhalefette trol Batuhan'ı aklama yarışı

Ümit Özdağ'ın trollerine yönelik başlatılan operasyon kapsamında Aykırı Genel Yayın Yönetmeni Batuhan Çolak da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batuhan Çolak, yayın hayatına başladığı günden beri, yönettiği Aykırı adlı internet haber sitesi ile sosyal medya hesaplarında asayiş olayları üzerinden Suriyelilerle Afganları hedefe koydu.

Aktardığı haberlerde suçluların etnik kimliklerini ön plana çıkartan Batuhan Çolak açıkça Arap düşmanlığına yönelik provokasyon yaparken, onu savunmak da muhalefete düştü.

Bu farkı anlayacak kapasiten mi yok?

Murat Ağırel, sosyal medya hesabı üzerinden Batuhan Çolak'ın yaptığı haberleri ajansların ve birçok gazetenin de yaptığı algısını oluşturdu.

Kapasitesiz kitlesini kandıran Murat Ağırel, haberlerde ön plana çıkartılan ifadeleri saklı tuttu.

"Batuhan Çolak'ın yaptığı haberleri ajanslar da yaptı" diye algı oluşturan Ağırel'in paylaşımlarında, aynı haberi yapan ajansların ya da bazı gazetelerin ilgili haberleri asayiş kategorisinde suçluların etnik kimliğini gizleyerek servis ettiği görüldü.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ancak Batuhan Çolak'ın yaptığı aynı haberlerin tümünde, "Suriyeli zanlı, Afgan tacizci" gibi ifadeler ön plana çıkartıldı.

Batuhan'ın haberi: 'Bıçaklayıp firar eden Suriyeli şahıs...'

Aynı haber Hürriyet'te!

 

Batuhan'ın haberi: İstanbul Kağıthane'de çocuk taciz eden yabancı uyruklu şahıs...

Aynı haber İHA'da!

 

Batuhan'ın haberi: Yabancı uyruklu iki gurubun kavgası

Aynı haber Sabah'ta!

 

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