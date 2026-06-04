  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galata Kulesi'nde "Çevre duyarlılığı" Tarihi kule ışıl ışıl aydınlandı Almanya tarihinde bir ilk: Resmen giremedi! Trump Türkiye’ye geliyor! Ankara'daki NATO Zirvesi'ne Katılacak Kimse beklemiyordu: Trump'tan tarihi açıklama! 'Mücteba Hamaney ile...' Ebu Ubeyde’de Mısır, Türkiye ve Katar'a seslendi: Neredesiniz? 4 Haziran 2026: Günün Ayet ve Hadisi 4 Haziran 1876: Sultan Abdülaziz'in vefatı (Osmanlı Padişahı) Gürsel Tekin açık açık söyledi: Butlanın çıkma nedeni ihanetçiler ABD'de kritik İran gelişmesi! Tasarı kabul edildi Venezuela'da onlarca kişi sokağa döküldü! ABD Büyükelçiliğine yürüdüler
Gündem Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor”
Gündem

Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor”

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… "Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor"

AK Parti eski Gaziantep Milletvekili Gazeteci Şamil Tayyar, verilen rüşvetleri sayarak, Muhittin Böcek’in yeni itiraflarının Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracağını söyledi.

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tayyar, “Muhittin Böcek’in yeni itirafı, Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor. Özgür Özel’e yeniden aday gösterilmek için 3 ayrı kalemde 1.9 milyon Euro, 15 milyon lira ve 200 bin Dolar seçim rüşveti verdiğini söylüyor. Muhittin Böcek, 1 milyon Euro’yu oğlu Gökhan aracılığıyla genel merkezde verdiğini, 950 bin Euro’yu Manisa’da Ferdi Zeyrek aracılığıyla teslim ettiğini, adaylık lansmanında da 200 bin Dolar’ı bizzat Özel’e verdiğini iddia ediyor. Bu iddialar, dosyaya eklendi. Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke yolda. Dokunulmazlığının kaldırılması mecliste iktidar çoğunluğuna bağlı” ifadelerini kullandı.

“BU ŞAİBEDEN KURTULMADAN SİYASETE NASIL DEVAM EDECEK?”

Tayyar, “Şimdiye kadar temayüllere uyularak dokunulmazlık dosyalarına dokunulmuyor. Şimdi ne olur, kestiremiyorum. Bir genel başkanın belediye başkanı tarafından adaylık için rüşvetle suçlanması, vahim bir gelişme. TOMA’nın üzerine çıkarak yedi düvele meydan okuyan Özel’in Böcek’e de rest çekerek dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat kendisi istemelidir. Bu şaibeden kurtulmadan siyasete nasıl devam edecek?” dedi.

Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz
Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz

Gündem

Bakan Kacır’dan CHP’deki yolsuzluklara tepki: Milletin emanetine nasıl hıyanet ettiklerini hep birlikte görüyoruz

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!
İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Gündem

İşte CHP belediyeciliği! Şarapçı Seçer bira da sever!

Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"
Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"

Gündem

Turgut Koç’un ifadeleri CHP’yi sarsıyor "Özgür Özel ve Veli Ağbaba’nın da bilgisi vardı"

CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız
CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız

Gündem

CHP’de koltuk uğruna her şey mübah! Almazsak yıkarız

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23