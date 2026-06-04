Şamil Tayyar verilen rüşvetleri tek tek saydı… “Muhittin Böcek’in yeni itirafı Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor”

Sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulunan Tayyar, “Muhittin Böcek’in yeni itirafı, Özgür Özel’i köşeye sıkıştıracak gibi gözüküyor. Özgür Özel’e yeniden aday gösterilmek için 3 ayrı kalemde 1.9 milyon Euro, 15 milyon lira ve 200 bin Dolar seçim rüşveti verdiğini söylüyor. Muhittin Böcek, 1 milyon Euro’yu oğlu Gökhan aracılığıyla genel merkezde verdiğini, 950 bin Euro’yu Manisa’da Ferdi Zeyrek aracılığıyla teslim ettiğini, adaylık lansmanında da 200 bin Dolar’ı bizzat Özel’e verdiğini iddia ediyor. Bu iddialar, dosyaya eklendi. Özel’in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin fezleke yolda. Dokunulmazlığının kaldırılması mecliste iktidar çoğunluğuna bağlı” ifadelerini kullandı.

“BU ŞAİBEDEN KURTULMADAN SİYASETE NASIL DEVAM EDECEK?”

Tayyar, “Şimdiye kadar temayüllere uyularak dokunulmazlık dosyalarına dokunulmuyor. Şimdi ne olur, kestiremiyorum. Bir genel başkanın belediye başkanı tarafından adaylık için rüşvetle suçlanması, vahim bir gelişme. TOMA’nın üzerine çıkarak yedi düvele meydan okuyan Özel’in Böcek’e de rest çekerek dokunulmazlığının kaldırılmasını bizzat kendisi istemelidir. Bu şaibeden kurtulmadan siyasete nasıl devam edecek?” dedi.