Pembe göl uzaydan görüntülendi: Torrevieja Lagünü'nün gizemi çözüldü... Sır ortaya çıktı

Torrevieja'da tuz üretimi, yüzyıllardır bölge ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Lagünün kıyısındaki tuz işletmeleri, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Avrupa'nın tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Uzmanlar, bu endüstriyel faaliyetin aynı zamanda lagünün kendine özgü şeklini korumasında da rol oynadığını belirtiyor. Ancak bu doğal güzellik sadece ekonomik değer taşımakla kalmıyor; Ramsar Sözleşmesi ve Natura 2000 Ağı kapsamında korunan bölge, flamingolar, yaban ördekleri ve kara boyunlu batağanlar gibi pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Artemia adı verilen küçük kabuklular ise bu canlılar için hayati bir besin kaynağı oluşturuyor. Bu eşsiz doğal güzelliğin korunması büyük önem taşıyor. Ekolojik dengenin hassasiyeti nedeniyle lagünde yüzmek yasaklanmış durumda. Ziyaretçilerden, belirlenmiş yürüyüş yollarını ve gözlem noktalarını kullanarak bu nadide mirasa saygı göstermeleri ve çevre kurallarına uymaları bekleniyor. Bilimsel zenginliği, görsel büyüleyiciliği ve ekonomik önemiyle Torrevieja Pembe Lagünü, İspanya'nın en değerli doğal hazinelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.