Pembe göl uzaydan görüntülendi: Torrevieja Lagünü'nün gizemi çözüldü... Sır ortaya çıktı
İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Torrevieja Pembe Lagünü, uzaydan çekilen görüntüleriyle yeniden gündeme oturdu...
İspanya'nın Alicante bölgesinde bulunan Torrevieja Pembe Lagünü, uzaydan çekilen görüntüleriyle yeniden gündeme oturdu...
İspanya'nın Alicante bölgesindeki Torrevieja Pembe Lagünü, Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan çekilen nefes kesici görüntüleriyle bir kez daha dikkatleri üzerine çekti. NASA Dünya Gözlemevi tarafından da paylaşılan bu doğal harika, uzaydan bakıldığında adeta dev bir pembe lekeyi andırıyor ve ilk bakışta insan yapımı bir sanat eseri izlenimi veriyor. Ancak bu eşsiz rengin ardındaki sır, aslında mikroskobik canlıların muhteşem bir dansı.
Pembe tonun kaynağı, yüksek tuz oranına sahip sularda yaşamını sürdüren Dunaliella salina adlı özel bir mikroalg türü. NASA'nın açıklamalarına göre, bu minik organizmalar aşırı tuzlu ortamlarda çoğalarak suya karakteristik pembe rengini veriyor. Tuzun yoğunluğu, güneş ışığının etkisi ve bu mikroskobik yaşamın bir araya gelişi, Torrevieja'yı Avrupa'nın en sıra dışı ve büyüleyici doğal manzaralarından biri haline getiriyor.
Torrevieja Pembe Lagünü'nün hemen yanı başında yer alan La Mata Lagünü ise kendine has yeşilimsi rengiyle adeta bir kontrast oluşturuyor. İki lagün arasındaki bu belirgin renk farkının temel nedeni, La Mata'ya tatlı su kaynaklarının ulaşması sonucu tuzluluk oranının daha düşük olması. Böylece, coğrafi olarak çok yakın olmalarına rağmen, bu iki lagün birbirinden tamamen farklı renk paletleriyle ziyaretçilerini çekiyor.
Torrevieja'da tuz üretimi, yüzyıllardır bölge ekonomisinin bel kemiğini oluşturuyor. Lagünün kıyısındaki tuz işletmeleri, hem yerel ekonomiye katkı sağlıyor hem de Avrupa'nın tuz ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılıyor. Uzmanlar, bu endüstriyel faaliyetin aynı zamanda lagünün kendine özgü şeklini korumasında da rol oynadığını belirtiyor. Ancak bu doğal güzellik sadece ekonomik değer taşımakla kalmıyor; Ramsar Sözleşmesi ve Natura 2000 Ağı kapsamında korunan bölge, flamingolar, yaban ördekleri ve kara boyunlu batağanlar gibi pek çok kuş türüne ev sahipliği yapıyor. Artemia adı verilen küçük kabuklular ise bu canlılar için hayati bir besin kaynağı oluşturuyor. Bu eşsiz doğal güzelliğin korunması büyük önem taşıyor. Ekolojik dengenin hassasiyeti nedeniyle lagünde yüzmek yasaklanmış durumda. Ziyaretçilerden, belirlenmiş yürüyüş yollarını ve gözlem noktalarını kullanarak bu nadide mirasa saygı göstermeleri ve çevre kurallarına uymaları bekleniyor. Bilimsel zenginliği, görsel büyüleyiciliği ve ekonomik önemiyle Torrevieja Pembe Lagünü, İspanya'nın en değerli doğal hazinelerinden biri olarak varlığını sürdürüyor.
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