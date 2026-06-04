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Ekonomi Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat
Ekonomi

Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Türkiye'den mayıs ayında 22.504 milyar dolarlık ihracat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Mayıs ayında 22 milyar 504 milyon dolar ihracat yapıldığını duyurdu. Dış ticaret açığı ise yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin Mayıs ayı ihracat verilerini açıkladı. Bakan Bolat, Mayıs ayında 22 milyar 504 milyon dolar ihracat yapıldığını duyurdu. Dış ticaret açığı ise yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük seviyesine düştü.

2026 Yılı Mayıs Ayı Dış Ticaret Verileri Basın Toplantısı'nda konuşan Bakan Bolat şunları kaydetti:

 

"MAYIS AYINDA İHRACATIMIZ 22 MİLYAR 504 MİLYON DOLAR"

"Mayıs ayında ihracatımız, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında azalışla 22 milyar 504 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ayrıca günlük verileri incelediğimizde, 22 Mayıs 2026 tarihinde 2,4 milyar dolar ile günlük ihracatta tüm zamanların en yüksek değeri gerçekleşmiştir."

DIŞ TİCARET AÇIĞINDA TARİHİ GERİLEME

"Mayıs ayında dış ticaret açığımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 azalışla 5,6 milyar dolara gerileyerek son 9 ayın en düşük düzeyinde gerçekleşmiştir."

 

İHRACATIN İTHALATI KARŞILAMA ORANI YÜKSELDİ

"İhracatın ithalatı karşılama oranı da artış göstermiş ve geçen yılın aynı ayına göre 1,2 yüzde puan artışla yüzde 80,1'e yükselerek son 20 ayın en yüksek seviyesine ulaşmıştır."

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