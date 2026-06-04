Devlet Bahçeli Özgür Özel'e bu sefer çok sert çıkıştı!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Özgür Özel'i eleştirdi. Özel'in siyasi tutumunun CHP'ye ve Türkiye'ye fayda sağlamadığını savunan Bahçeli, bunun "görünüşte ergen devrimciliği" olduğunu söyledi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanlığı görevinden alınan Özgür Özel hakkında açıklamalarda bulundu.

Türkgün gazetesine konuşan Bahçeli, Özel'in siyasi üslubunu ve muhalefet anlayışını eleştirerek, Türk siyasetinin hafızasını doğru okuyamadığını savundu.

Bahçeli, Özel'in sergilediği tutumun "görünüşte ergen devrimciliği" olduğunu belirterek, bunun ne CHP ne de Türkiye açısından sorumlu bir siyaset anlayışı taşımadığını ifade etti.

"ATATÜRK'ÜN MİRASÇISI, TÜRK GENÇLİĞİNİN ÖNCÜSÜ OLAMAZ"

Bahçeli'nin o açıklaması;

"Özgür Özel ayrıştırıcı dil ve üslubuyla, Türkiye’nin istikrar ve güven ortamına mugayir hareketleriyle ve saatlerce sufle aldığı odaklardan gelen istekleri sorgusuz uygulama iradesiyle ne Anıtkabir’in bekçisi, ne Atatürk’ün mirasçısı, ne de Türk gençliğinin lideri olma potansiyeline sahiptir. Bir dönem yönettiği CHP’de ortaya çıkan ve her biri ahlak ve etik sorunu olan meselelere karşı güçlü bir şekilde tavır almaktan imtina eden, partisine yönelik iddiaların üzerine gitmektense üstünü örtmeyi yeğleyen birisi Atatürk’ün mirasçısı ve Türk gençliğinin öncüsü olamaz.

"ERGEN DEVRİMCİLİĞİ"

Milletvekilliği, grup başkan vekilliği, grup başkanlığı ve genel başkanlık yapan Özgür Özel’in; devlet adabından, CHP’nin tarihî ve kurumsal kimliğinden kopuk; Türk siyasî hayatının hafızasını doğru okuyamayan ve Türk milletini politik ajandasındaki gündem maddeleri doğrultusunda provoke eden görünüşte “ergen devrimciliği” ne CHP, ne de Türkiye için sorumlu bir siyaset anlayışını barındırmamaktadır."